El trastorno obsesivo compulsivo de Kendall Jenner

Como ha ocurrido con el resto de sus hermanas, son pocas las informaciones que se nos escapan de su vida debido al reality 'Keeping Up With The Kardashian'. Pero aún así, Kendall Jenner nos ha vuelto a sorprender.

Conocida por sus desfiles sobre las pasarelas, ha sido entrevistada por su amiga Cara Delevingne para la revista Harper's Baazar. "He tenido que lidiar con situaciones en las que la mayoría de los jóvenes de mi edad no están realmente preparados", afirmó. Pero su confesión no quedó ahí y sorprendió todavía más a los lectores al afirmar, con mucha naturalidad, que padece TOC (Trastorno obsesivo compulsivo).

"Tú me conoces y sabes cómo por el TOC me pueden superar las cosas más pequeñas. Si algo no funciona de la manera que lo planeé, me asusto", declaró, y añadió: "Tengo mucha ansiedad, me despierto de madrugada con ataques de pánico. El mundo necesita amor. Ojalá tuviera el poder de enviar a Cupido por todo el planeta, por cursi que parezca. En las redes te conectas y ves a muchos usuarios diciendo cosas horribles, es difícil mantenerse siempre positivo y no ser comido por toda esa negatividad".

A pesar de ello, Kendall ha demostrado ser un ejemplo de superación y de lucha diaria. La modelo se encuentra entre las mejores pagadas del mundo, desbancando a Gisele Bündchen.

