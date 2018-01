Suso no es gay: Así es su nueva ilusión

15 ene 2018

Pues no, Suso no es gay como ha afirmado Sofía Suescun durante 'Sábado Deluxe'. "Le gustan los hombres y lo está descubriendo poco a poco. En la cama no pasaba nada", afirmaba la exconcursante de 'Gran Hermano' del que fuera su pareja dentro del concurso.

Como Kiko Hernández ha mostrado en 'El confesionario de Kiko', el joven tiene una nueva ilusión. Su nombre es Amanda y se define en su cuenta de Instagram como modelo, bailarina y actriz. Además de ser "Una bicha rara en peligro de extinción". Según ha afirmado el colaborador de 'Sálvame', es canaria y tiene 24 años

La pareja llevaría algunos meses juntos y no se han cortado a la hora de compartir su amor con sus seguidores a través de sus 'stories' de Instagram. Además, han jugado al despiste aunque han utilizado la técnica de 'mismo lugar'.

Abundancia#felicesreyes Una publicación compartida de AMANDA PERERA FDZ (@apereraf) el Ene 6, 2018 at 4:59 PST

