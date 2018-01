16 ene 2018

Compartir en google plus

Se dio a conocer al gran público el año pasado. Su papel en 'El olivo'. Anna Castillo ha dado un paso más y, de revelación ha pasado a nominada en la categoría de actriz de reparto. Lo hace por su papel en 'La llamada' y batiéndose el cobre con su compañera Belén Cuesta.

"Me haría mucha ilusión que se lo dieran a Belén, Creo que sería lo adecuado. Pero si me lo dieran, jamás lo rechazaría", aseguraba entre risas y después de confesar dónde tiene ese premio que se llevó hace un año: "Tengo el Goya debajo de la tele al lado del WiFi. Son las cosas más importantes de la casa".

A Anna (Barcelona, 9 de octubre de 1993) no le falta el sentido del humor. Quizás porque le sonríe la vida. Lo hace desde que se curzaron en su vida Los Javis con este proyecto que, comenzó siendo una obra de teatro, y ha crecido tanto que se ha hecho un hueco muy considerable en las nominaciones a los Goya.

Los Javis me han cambiado la vida"

"Los Javis me han cambiado la vida. Yo vine de Barcelona para hacer 'La llamada'. Me instalé en Madrid, encontré una familia en ellos y en mis compañeras de reparto, una oportunidad profesional... Me cambiaron la vida personal y profesionalmente. Poder hacer a película es un regalo. Estar hoy aquí, es un regalo", decía agradecida.

Castillo se traerá a su familia desde la Ciudad Condal el próximo 3 de febrero. Y tiene claro quién va a ser su acompañante en la gala: "Voy a ir con mi hermana, que tiene 19 años y le hará mucha ilusión. Vive en Barcelona, canta y estudia, porque hay que estudiar... Igual también vienen mis padres, pero ella será mi acompañante".

El orgullo de su barrio

Ya se sabe, la nostalgia siempre vuelve y, en un día tan especial, se quiere tener al lado a quien te calme y te dé seguridad. Por mucho que marche todo sobre ruedas. Porque lo que menos tiene en estos momentos Anna es tiempo libre: "He termiando 'Estoy vivo'. Ahora empiezo el rodaje de 'Arde Madrid', la nueva serie de Paco León. Tengo la segunda temporada de 'Paquita Salas' y la segunda de 'Estoy vivo'. También estreno la película 'Viaje alrededor del cuarto de una madre', con Lola Dueñas. Ojalá siga yendo todo tan bien".

Va bien, en parte, gracias a aquel primer Goya. La joven contaba cómo todo el mundo se volcó con ella tras salir vencedora. "A la gente le sale un sentimiento muy bonito, como que todo el mundo que te conoce de pequeña se siente orgulloso, como si fuese partícipe. Cuando gané el Goya, creo que me escribió toda la gente con la que me he cruzado en mi vida. En ese momento, todo el mundo tiene como un pequeño brote de amor".

Que esta segunda opción de victoria le pille con la batería bien cargada. Y con WiFi. Nunca se sabe cuántos mensajes de felicitación le van a llegar a una.

Seguro que también te interesa...

Gala de los nominados a los Premios Goya 2018: reivindicaciones de todos los colores

Gala de los nominados a los Premios Goya 2018. Nathalie Poza: "Si gano, tenéis que llamar al Samur"

Gala de los nominados a los Goya 2018. Belén Cuesta: "Los Javis son mi mayor golpe de suerte"

Gala de los nominados a los Goya 2018. José Mota: "Lo pondría en casa de mi madre"

Gala de los nominados a los Goya 2018. Leiva se escapa sin hablar de Macarena García

Estas son las nominadas como actrices revelación para los Goya 2018

Lista de nominados a los Premios Goya 2018