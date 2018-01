AsÃ­ celebra Tamara Gorro el cumplemes de su hijo Antonio

16 ene 2018

Compartir en google plus

Tamara Gorro y Ezequiel Garay se convertían en papás por segunda vez el pasado 16 de diciembre, con el nacimiento de su hijo Antonio. Este ha sido el primer mes que han pasado junto a él, y Tamara no ha querido dejar pasar una ocasión tan especial como esta.

La colaboradora celebraba el primer cumplemés de su pequeño con una publicación muy especial que ha compartido con sus seguidores de Instagram. Una tierna instantánea de Antonio, en la que aparece dormidito y que acompaña de un mensaje muy especial.

"Hace treinta días nos conocimos, nos pusimos cara. Lo primero que hice al verte fue darte las gracias por hacer posible ese sueño ansiado. Y ahora que te tengo junto a mi, te sigo agradeciendo la etapa tan bonita que me hiciste vivir, lo felices que nos has hecho, el sentimiento de amor puro y protección que has provocado en tu hermana mayor. Gracias por estar en nuestras vidas hermoso de mamá. Tu primer mes de vida mi rey... ¡Feliz cumplemes! ¡Te amo!", le dedicaba Tamara en su Instagram.

La tierna imagen ya tiene más de 245 mil 'me gusta' y más de 1.760 comentarios. Una nueva fase del nacimiento de su hijo Antonio, que ha decidio compartir de nuevo con sus fieles seguidores en las redes sociales.

Seguro que también te interesa...

Tamara Gorro muestra su tripa postparto

El 'christmas' más adorable de los hijos de Tamara Gorro

Tamara Gorro publica el vídeo de su parto

Tamara Gorro celebra su millón de seguidores con un desnudo