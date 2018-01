Ellen Pompeo destapa la brecha salarial de 'Anatomía de Grey'

18 ene 2018

Compartir en google plus

Ellen Pompeo se ha convertido en la reina del drama en Estados Unidos. La protagonista de 'Anatomía de Grey' (que en España emite FOX Life) acaba de firmar un acuerdo con ABC por el que se embolsará 40 millones de dólares por las dos próximas temporadas del drama médico. De media, la popular actriz recibirá 575.000 dólares por episodio más un bonus de beneficios por el que se podría embolsar otros 6 o 7 millones de dólares. De esta forma, Pompeo se convierte en la actriz dramática mejor pagada de la televisión y, a la vez, se confirma que la serie continurá en antena al menos dos temporadas más.

La intérprete que da vida a Meredith Grey recibe con esta renovación salarial lo que ella cree "que se merecía" desde hace años, después de sufrir durante varias temporadas una brecha salarial con el que fue su compañero de escenas Patrick Dempsey.

Ha sido en una entrevista en The Hollywood Reporter donde Ellen Pompeo ha ofrecido todo lujo de detalles sobre cómo su salario siempre fue inferior al de Dempsey.

La actriz desvela que llegó a sentir alivio cuando Patrick Dempsey abandonó 'Anatomía de Grey' porque la productora siempre le utilizó como maniobra para rechazar su petición de aumento de salario. "Para mí, que Patrick se fuera de la serie [en 2015] fue un momento decisivo. Siempre le podían utilizar como palanca contra mí. 'No te necesitamos, le tenemos a él'. Y lo hicieron durante años. No sé si eso también se lo hicieron a él, porque nunca discutimos nuestros acuerdos".

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey protagonizaron 'Anatomía de Grey' durante 12 temporadas. pinit

Patrick Dempsey se negó a las negociaciones conjuntas

Pompeo asegura que llegó a proponer a Dempsey unirse para las negociaciones, algo habitual en Hollywood cuando los protagonistas se unen para conseguir un nuevo acuerdo para todos en la remuneración, pero siempre recibió la negativa de su compañero. "Hubo muchas veces en las que le hablé de unirnos para negociar, pero nunca estuvo interesado en eso", asegura.

No voy a dejar que un hombre me saque de mi propia casa" Ellen Pompeo

En un momento dado, Ellen Pompeo llegó a pedir a los productores de 'Anatomía de Grey' cobrar 5.000 dólaes más que Patrick Dempsey al ser ella la protagonista del drama médico y que recibió la negativa por respuesta. "Podría haberme ido, ¿por qué no lo hice? Es mi serie, soy la número uno. Estoy segura de que sentí lo que muchas otras actrices: ¿por qué debía dejar un gran papel por un chico? Sientes ese conflicto, y luego concluyes: 'No voy a dejar que un hombre me saque de mi propia casa'".

El empujón que animó a Ellen Pompeo a pedir un aumento en su remuneración llegó cuando Dempsey ya estaba fuera de la serie y la ficción seguía ofreciendo beneficios a ABC. "Grey ha generado más de 3.000 millones de dólares para Disney. Cuando tu cara y tu voz han sido parte de algo que ha generado ese dinero para una de las corporaciones más grandes del mundo, empiezas a sentir: 'Ok, quizá me merezco una parte de esto'".

No podía creer lo rápido que lacadena metió un pene allí de nuevo" Ellen Pompeo

Tras la salida de Patrick Dempsey, la serie dio un giro y la audiencia subió. Sin embargo, los guionistas de 'Anatomía de Grey' buscaron un hombre con el que completar a Meredith Grey tras la pérdida del Dr. Shepherd que no complació a Ellen. "Así que, ¿qué sucede cuando Patrick deja la serie? Lo primero, hubo un pico de audiencia, de lo que me reí. Pero la verdad es que la tinta ni siquiera estaba seca en sus papeles de salida cuando ya tenían a un nuevo tipo. No podía creer lo rápido que el estudio y la cadena sintieron que tenían que meter un pene allí de nuevo".

El estudio y la cadena no tardaron en incorporar un nuevo interés romántico para Meredith Grey tras la salida de Patrick Dempsey. pinit

Una nueva era

Ahora, Pompeo no solo se ha convertido en la actriz dramática mejor pagada de la televisión, sino que se ha convertido en productora de 'Anatomía de Grey' y coproductora ejecutiva del próximo spin-off de la popular ficción.

Orgullosa de su nueva posición, Ellen Pompeo confiesa en su entrevista que se sintió inspirada por las mujeres al frente del movimiento 'Time's Up' y que está orgullosa de poder esquivar "depredadores" gracias a "empoderamiento financiero": "Estar sentada en habitaciones llenas de actrices ganadoras de un Oscar escuchando cómo fueron atacadas y asaltadas es aterrador. Me confirmó que mi camino realmente era el correcto, porque he decidido hacerme fuerte financieramente para que nunca tenga que esquivar a depredadores ni perseguir trofeos".

Seguro que también te interesa...

Mark Wahlberg zanja la polémica con Michelle Williams y dona 1,5 millones a 'Time's Up'

Patricia Arquette y la ONU contra la brecha salarial

Rebelión de mujeres en la BBC por la brecha salarial

Patrick Dempsey vuelve a la televisión