Arancha de Benito acude rota de dolor al funeral de Diana Quer

18 ene 2018

Arancha de Benito y su hija mayor Zaira acudieron este miércoles a la misa funeral por Diana Quer, que se celebró en la la iglesia de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón. Visiblemente afectadas con lágrimas en sus mejillas, madre e hija accedieron al templo acompañadas por numersos rostros populares que habían sido invitados por los padres de la joven fallecida.

Cristina Cifuentes, predisenta la Comunidad de Madrid, se personó en una Iglesia a la que también acudieron los padres de otras jóvenes desparecidas o fallecidas en circunstancias parecidas a las de Diana Quer.

Juan José Cortés perdió a su hija de 5 años, Mari Luz. La niña andaluza se cruzó en el camino del pederasta Santiago del Valle, y acabó en un río. "El padre de Diana Quer me llamó por teléfono y me imagino que también al resto de los padres. Me dijo que quería que estuviéramos en el funeral, que le haría mucho bien que lo acompañáramos", declaró a El Mundo.

Junto a Juan José viajó Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo que aún no ha podido enterrar a su hija a pesar de la confesión de sus asesinos. Su cuerpo aún no ha sido encontrado.

El padre de Diana Quer invitó al funeral de su hija también a Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los niños asesinados por su padre José Bretón. Además, se sumó a la despedida de la joven madrileña Rocío Viéitez, madre de Candela y Amaia que murieron, también a manos de su padre, David Oubel 'el parricida de la montaña'.

El dolor de estas cinco familias les ha unido en un proyecto común en el que piden que se establezca la cadena perpétua en España. La iniciativa la propuso Juan José Cortés años atrás. Además, los padres de Diana Quer se han sumado a la lucha por evitar que el congreso derrogue la prisión permanente revisable. Una iniciativa que tras el caso de Quer ya suma 400.000 firmas.

