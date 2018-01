Victoria Beckham, ¿diseñadora del vestido de novia de Rosanna Zanetti?

21 ene 2018

Rosanna Zenetti vive uno de los momentos más felices de su vida. La venezolana acaba de hacer público su compromiso con David Bisbal, una pedida de mano que tuvo lugar hace unas semanas y del que ahora tenemos conocimiento de su existencia.

Esta semana, la modelo acudió a la cena íntima que Victoria Beckham celebró en Madrid para festejar su portada para la revista de moda Vogue en su número de febrero. Allí, la prometida de David Bisbal tuvos unos minutos para hablar con la prensa y confesar cómo fue la pedida de mano.

"Fue perfecta, increíble, íntima, inesperada..." confesaba Zanetti antes de asegurar que había tenido lugar semanas antes de que David Bisbal lo hiciese público en su cuenta de Instagram el pasado lunes 15 de enero. "Hace varias semanas, pero nos lo habíamos reservado. Siempre somos muy reservados con la vida privada, pero hay cosas que sentimos que merecemos compartirlas", explicaba la venezolana antes de asegurar que ni pensó la respuesta.

En estos instantes, Bisbal y Zanetti viven un dulce momento personal gracias a su compromiso. "Es una etapa muy bonita de mucha ilusión. Hay cosas que se van a mantener y que no van a cambiar, el amor es el mismo, pero a la vez es una etapa nueva que nos marca de una manera diferente", asegura.

De momento, la pareja no tiene decidido ni la fecha ni el lugar, aunque se especula que no ocurrirá hasta principios de 2019 y que Almería y Miami son las dos opciones que tienen en mente. Lo que sí tienen claro es que será un evento en la más estricta intimidad. "Nuestra filosofía es mantenerlo en privado, así que yo creo que seguiremos así".

Otro de los secretos de la boda es el vestido de la novia. Zanetti no dejó claro si tiene o no alguna idea en mente de cómo será el vestido con el que se convierta en la mujer de David Bisbal, pero no descarta que la homenajeada esa noche, la diseñadora Victoria Beckham, pudiera ser la encargada de idear el traje. "Victoria es un icono en todos los aspectos, me fascina". ¿Tanto como para diseñar su vestido? "¿Por qué no?".

Seguro que también te interesa...

David Bisbal habla de su compromiso con Rosanna Zanetti

Primera foto de David Bisbal tras anunciar su compromiso con Rosanna Zanetti

El romántico mensaje de Rosanna Zanetti a Bisbal tras su compromiso