Toñi Moreno a Toño Sanchís: "A mi programa no vengas a mentir"

21 ene 2018

Este sábado, Toño Sanchís acudió al programa de 'Viva la vida' (Telecinco) para explicar los detalles del pago que Belén Esteban asegura haber recibido por su parte. Junto a Toñi Moreno, presentadora del programa, se encontraban en el sofá para entrevistar a Sanchís, Pilar Vidal -directora de 'Corazón'- y Paloma García Pelayo.

Lo que podría haber sido una entrevista normal y corriente, acabó convirtiéndose en un feo enfrentamiento entre Moreno y sus compañeras con Toño Sanchís. Todo empezó con una falta de respeto del invitado hacia Belén Esteban comparándola con un "bocadillo de panceta". Las palabras hicieron que Moreno mostrara su desacuerdo con un "Toño, qué feo" que ante la insistencia del exrepresentante de Esteban, acabó pidiendo respeto. "Yo te voy a dejar que tú expongas tus argumentos y todo lo que tú quieras, pero no te voy a consentir que le faltes el respeto a nadie y menos a una mujer".

Visiblemente enfadada, Toñi Moreno se enfrentó a Toño asegurando lo mal que le había sentado recibir las mentiras de su invitado, que también es colaborador del programa. "Ahora bien, me has mentido. A mí, a Toñi Moreno le has mentido. ¿De tu cuenta han salido 33.814,95 euros a la cuenta de Belén Esteban después de que tú, en este mismo sofá, me dijeras que no?". Toño Sanchís aseguró que él nunca dijo que no, a lo que la presentadora le contestó: "Toño, a mi programa no vengas a mentir".

El invitado se defendió de las acusaciones asegurando que "Es que yo no tengo que contestarte lo que tú quieras, yo contestaré lo que me dé la gana" a lo que Toñi Moreno afirmó: "Lo que yo quiera no, pero la verdad sí. Mentirme, no", continuaba ella.

El exrepresentante se mostró molesto e intentó defenderse: "No me gusta lo que estás diciendo porque yo no te mentí. Yo te dije muy claramente que si ella ha cobrado ese dinero, como dice que se cobró, entonces había dinero en esa empresa. Ella me acusó de delito de descapitalizar una sociedad". Una argumentación que Pilar Vidal desmontó con una sola frase: "Siempre podías haber dicho: 'no te lo puedo contestar'".

La discusión se cerró con Toño Sanchís empapado en sudor y con los minutos más tensos que jamás se hayan vivido en el plató de 'Viva la vida'.

