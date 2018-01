Premios Feroz 2018. El monólogo de Julián López: ¿demasiado hiriente?

22 ene 2018

Quinta edición de los Premios Feroz. Antesala de los Premios Goya. Al frente de la presentación de la gala, Julián López. Y, como no podía ser de otra manera, en esta edición en la que solo entregan estatuillas mujeres para empoderarlas, comenzaba haciendo una crítica ácida a los abusos sexuales y estableciendo una comparativa con España.

"El secreto mejor guardado del cine español es el nombre de los acosadores sexuales. Lo que pagaría por saber quién se está poniendo nervioso ahora mismo. Es broma, todos sabemos que aquí en España no hay un productor como Harvey Weinstein", comenzaba.

"Tengo una teoría de por qué o han salido nombres: copiamos a los americanos con 10 años de retraso. Algunos aún se están comprando el batín", añadía a modo de reflexión antes de pedir un aplauso para los productores, esos profesionales que hacen posible que nuestro cine salga adelante.

Por tocar otro tema, saltaba a la política: "Hablemos de Cataluña. Me preocupa de que, cuantas menos películas hacemos de la Guerra Civil, más cerca estamos de que estalle una nueva. Así que, como en los Feroz no queremos problemas, hemos sentado a todos los catalanes en una esquina. Cuando os queráis ir, os vais. Isabel Coixet no ha venido y es un alivio, porque no sabíamos dónde sentarla".

Sí, el bueno de Julián se metió en camisas de once varas, pero aún le quedaba soltar un zasca a una de nuestras actrices más internacionales. "Carla Simón, es una pena que no vayas a representarnos a los Oscar. Ya van 13 años sin representación española… Y todo por mandarles a Paz Vega", sentenciaba mientras el público pensaba la poca gracia que le va a hacer...

También pillaba su pullita José Luis Perales: "Hace cinco años se crearon los Feroz para intentar tener unos premios más modernos y alternativos. 5 años después, está nominado José Luis Perales".

López, que repitió varias veces que buena parte de los presentes acabarían en la fiesta 'after' en casa de Los Javis, definió 'La llamada' como "un musical sobre lo que mueve España: el ‘opus’".

De 'El autor' aeguraba que tenía "14 nominaciones: una por cada espectador que pagó por ver la película". ¿Se le fue de las manos el monólogo a Julián?

Las redes y si le eligen o no el próximo año, nos darán la respuesta.

