Premios Feroz 2018: la ovación cerrada a Verónica Forqué de sus compañeros

22 ene 2018

No había nadie mejor para darle un premio de honor a Verónica Forqué que Rossy de Palma. Y así fue. Esta última había subido una foto de las dos juntas por la mañana, en Instagram, cuando trabajaron en 'Kika'. Si ella deshio en elogios hacia la homenajeada de los Premios Feroz 2018, lo que le esperaba a continuación no era menos.

El patio de butacas en pie. Ovacionando a una de las grandes figuras de nuestra interpretación desde hace décadas. Una de esas que lo tiene casi todo en su currículo, tanto de trabajo como de premios. Le faltaba este y ya lo tiene. Gracias, sobre todo, a los que confiaron en ella para darle un papel.

Como es de bien nacidos ser agradecidos, Verónica, tras pedir a sus compañeros que cesaran la ovación -"gracias por este recibimiento tan amoros"o-, que el tiempo apremiaba, se acordó de todo y cada uno de ellos. Intentando hacer un ejercicio de memoria para no excluir a ninguno.

También tuvo tiempo para acordarse de esos que habían votado para que ella tuviese la estatuilla entre sus manos: "Gracias a los periodistas y a los críticos que han considerado que este año merezco este agradecimiento".

Por supuesto, no podía dejarse en el tintero a la persona más importante de su vida. Al menos, de las que están relacionadas con el oficio al que ha entregado su vida: su padre, José María Forqué, que fue quien le inculcó el amor por ser actriz y quien le dedicaba los mejores piropos para subirle la autoestima.

"A José María Forqué, mi padre, para quien no había actriz más guapa, más alta, más sublime… que yo que era su hija. Le echo de menos porque ya no hay nadie que me diga estas cosas", sentenciaba antes de referirse a su hermano Álvaro como "mi héroe" y dedicarle el premio.

Genio y figura hasta la sepultura, tras hacer el amago de irse, añadia una última cosa: "Después de esto no tengo nada que hacer, ¿podría ir a la fiesta de Los Javis?". Ojo, que justo antes del comienzo de la ceremonia avisó que, la otra vez que estuvo "no nos dieron de cenar y salimos todos borrachos".

