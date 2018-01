23 ene 2018

Compartir en google plus

'Operación Triunfo 2017' se ha convertido en todo un fenómeno, muy seguido también por los que participaron en la primera edición, en especial por Natalia Rodríguez, de 'OT 1'. "Estoy muy contenta porque 'Operación Triunfo' ha resurgido y la gente lo está tomando con muchísimo cariño, lo está aceptando, los concursantes son maravillosos. Estoy enganchada. Me parece tan bonito que la gente se enganche a la música en televisión", ha afirmado en una entrevista.

La cantante, imagen de Centros Ideal, ha recordado con gran nostalgia su paso por la Academia: "Aunque hayan pasado 16 años, parece que sea ayer. Me acuerdo de los olores, de las vivencias y de casi todo. Si me tuviera que quedar con un recuerdo en general sería con lo bien que me lo pasé", ha confeso. También ha mencionado la buena relación que todavía mantenien todos los concursantes de la primera edición: "La piña que hice con mis compañeros, que a día de hoy seguimos teniéndolo. El buen rollo que teníamos y éramos los niños de toda España". Algo que parecen haber conseguido también los jóvenes de esta edición.

Natalia no se ha cortado a la hora de posicionarse sobre sus preferencias de cara a la final, recordando con especial cariño su actuación junto a Aitana (ambas benjaminas de sus respectivas ediciones). "Mi favorita de esta edición es Aitana, tiene algo en la voz que me engancha muchísimo. Ganará o Aitana o Amaia". Sobre Eurovisión, lo ha tenido más claro: "Me gusta Agoney, tiene ese toque especial".

Seguro que también te interesa...

'OT 1' y 'OT 2017' unidos en una gala navideña cargada de magia

Estas son las canciones que 'OT 2017' presenta para Eurovisión

'OT 2017', gala 12: el beso de película de Alfred y Amaia