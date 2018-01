El ex yerno de Bernie Ecclestone sufre el mayor robo de Reino Unido

23 ene 2018

El ex marido de Petra Ecclestone (29), James Stunt (36), ha sufrido el mayor robo de Reino Unido, según ha informado 'The Sun on Sunday'. Una sustracción que alcanzó los 90 millones de dólares (100 millones de euros) entre dinero en efectivo, relojes, piedras preciosas y otros objetos de valor.

El robo se producía el pasado 14 de diciembre en el mismo domicilio de James Stunt, en Belgravia (Londres) y mientras dormía. Una residencia a la que el ex yerno de Bernie Ecclestone se había mudado en octubre, después de verse obligado a abandonar la residencia matrimonial en la que vivía con su exesposa Petra.

Sobre el robo Stunt ha alegado que: "no tengo nada que ocultar, soy víctima de un robo con el inconveniente y el rubor de no estar asegurado; lo único que deseo es que se detenga a los culpables y que me devuelvan mis pertenencias". Y es que entre las pertenencias robadas hay un reloj de su hermano Lee, el cual fue hallado muerto en septiembre del 2016.

Durante el robo no saltó ninguna de las alarmas de la casa. El hecho de que tampoco dispusiera de cámaras de seguridad ha hecho surgir todo tipo de dudas y sospechas acerca de su robo.

