Albano se separa tras 18 años de matrimonio

24 ene 2018

Se acabó. Albano y Loredana Lecciso han decidido separarse, tras 18 años de relación, tal y como ha revelado la revista italiana 'Oggi'. En esta publicación aseguran que ella abandonó hace unos días la residencia que compartían en la localidad natal del cantante, Cellino San Marco.

¿Los motivos? La publicación asegura que se debe a los celos que Loredana tendría de la exmujer de él, omina Power. Al parece, no le sentaron nada bien unas fotografías de la pareja paseando por un mercadillo navideño en Alemania durante la gira musical que están realizando. Sobre todo, porque Romina la colgó en Instagram acompañada de unos corazones.

Mientras tanto, él parece negarlo. O, al menos, no confirmarlo. En unas declaraciones a 'Il tempo', manifestaba: "No tengo ninguna intención de entrar en este maremágnum. Leo mi vida en los periódicos, pero no siempre se dice la verdad. No está dicho que todo sea verdad. Ante todo, la fórmula es equivocada. Si dos personas se dejan, tienen que decidirlo juntas y de todos modos, a mí no me consta nada".

Además, sentenciaba que, lo importante con Romina es que han pasado "de una fase de desencuentros a una fase de encuentros". Y añadía: "Romina es la madre de mis hijos y no puedo hacer como si nada".

"Entre nosotros siempre ha sucedido todo por casualidad, esta vez el acercamiento surgió por voluntad de un empresario que quería que celebráramos juntos mi setenta cumpleaños", concluye.

¿Sabías que Albano Carrisi es Tauro? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa...

La boda de la hija de Romina y Albano

Albano operado tras sufrir un infarto