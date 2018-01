MalÃº desolada tras su Ãºltima pÃ©rdida

24 ene 2018

Compartir en google plus

Malú atraviesa por un triste momento tras la pérdida de su compañera más fiel, su perrita Lola. Un fallecimiento que ha anunciado a sus seguidores de Instagram con gran tristeza y a través de una emotiva despedida.

"Mi gente.. se ha ido mi Lola... mi pequeño demoniete... mi loquita... Once años de amor incondicional... Once años de pises descontrolados y desesperantes... Once años de una vida.... Gracias Lolita mía", anunciaba la 'coach' de 'La Voz'.

La cantante es una gran amante de los animales, algo que ya nos ha mostrado en varias ocasiones en a través de Instagram. Además de Lola, Malú tiene a otros dos perros (un Yorkshire llamado Rumba y una labradora a la que ha bautizado como Danka) además de una gata.

La emotiva publicación cuenta ya con más de 700 comentarios que se han llenado de mensajes de apoyo y ánimo para Malú en un momento tan triste para ella como este.

Soy tan comestible... #Lola Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_) el Nov 23, 2017 at 12:55 PST

¿Sabías que Justin Malú es Piscis? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa..

Pablo López habla sobre su relación con Malú

Pablo López, a Malú: "Busco casa para ti y para mí; y formamos una familia"

Pablo López y Malú, ¿pareja sorpresa?