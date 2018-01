María León: "Me gustaría ir en bragas a los Goya"

25 ene 2018

María León se ha sumado a un nuevo proyecto solidario como madrina de la iniciativa organizada por 'Meetic', en la que con cada beso compartido en redes sociales con el 'hashtag' #pequeñosdetallesgrandeshistorias, se donará un euro a la Fundación Española Contra el Cáncer.

Durante la presentación de la campaña la actriz sevillana ha aprovechado para hablar del amor y de las muchas definiciones que tiene en su vida: "Yo me enamoro constantemente: en las redes sociales, en la vida real... A mí me gusta enamorarme mucho, y mi profesión es una profesión de amar. Me enamoro de mis personajes, de mis compañeros, de mis directores... Me enamoro de todo". Sobre el amor a primera vista confiesa: "A mí me gusta enamorarme a primera, a segunda… Todos los medios me valen a la hora de amar".

María garantiza que ama "muchísimo y con muchísima intensidad" (...) "Por eso me encuentro tan bien de salud ahora mismo. Yo el corazón siempre lo tengo ocupado. Tengo el corazón como la canción, 'contento y lleno de alegría'", bromea la actriz.

En cuanto a sus virtudes y defectos en las relaciones, afirma que tiene "las mismas virtudes y defectos que puede tener en la vida. Eso es señal de que el corazón está latiendo. Yo, por ejemplo, soy poliamor, creo que hay que amar mucho. Pero si hay que tener algo concreto es respeto, admiración y libertad".

Asegura que en el amor también es detallista, pero a su manera: "Soy detallista a la hora de besar. Yo te doy besos muchos besos, pero los detalles como llevar el desayuno a la cama pasan a un segundo plano. A la hora de besar la que más."

María también ha querido mencionar su posición contra los muchísimos casos de acoso que se están denunciando dentro del mundo del cine: "Lamentablemente ,con el acoso ya no estamos hablando de amor. Amar y ser generoso es una energía bonita y que ayuda a que se llegue a un final más feliz si se puede. Pero, por desgracia, hay cosas muy feas que ocurren. Esperemos que cada vez sean menos, que cada vez sean más los besos y menos los abusos",reivindica la actriz.

En cuanto a los Goya también nos ha desvelado algunos detalles sobre el 'modelito' que querría llevar: "A mí me gustaría ir en bragas. Hay mil diseñadores españoles y no españoles maravillosos. Si se puede tirar de españoles mejor, porque es una gala nuestra donde tenemos que mostrar nuestro talento que hay en España".

"Si fuera, me encantaría ir reivindicando un poquito, para desmontar la idea de la princesa por excelencia. Creo que ya estamos muy modernizados. Yo me estoy intentando alimentar todo lo posible por el feminismo. Me gustaría poder romper un poco con algún guiño o alguna reveldia, porque, creo, es el momento y me sentiría orgullosa de reivindicar el papel de la mujer. La mujeres somos muchas cosas, no solo un traje de lentejuelas y unos tacones. Seremos brillantes igualmente.", concluye.

En cuanto a las nominaciones ha asegurado que "todos son gente especial y con mucho talento", pero que echa de menos a alguien. "Yo tengo el corazón partido. Para mí, el dolor más grande es que no esté Eduardo Casanova. Evidentemente, creo que todos se merecen muchísimo el Goya, pero me parece injusto que se haya llevado galardones en todo el mundo menos en este país. Me parece aburrido. Me hubiera gustado ver que nos lanzamos, que somos atrevidos por una vez".

