Oprah Winfrey descarta la Casa Blanca: "No me interesa"

25 ene 2018

Oprah Winfrey no se presentará a la carrera presidencial. La estrella televisiva ha querido terminar con las especulaciones sobre si tenía intención de convertirse en la primera mujer en ocupar la Casa Blanca presentándose a las elecciones de Estados Unidos en 2020.

En un entrevista para 'In Style', Winfrey ha explicado que ser presidenta no está en sus planes. "Siempre me he sentido muy segura de mí misma y he sabido lo que podía hacer y lo que no. Esto no es algo que me interese. No tengo el ADN para eso".

Los rumores sobre sus posibles ambiciones políticas llegaron tras el emotivo discurso que ofreció en la última edición de los Globos de Oro, en el que cargó contra el acoso sexual a las mujeres.

Tras escuchar sus palabras, Meryl Streep lanzó un dardo contra Oprah y, después, todos creyeron que de verdad tenía intención de aspirar a la Casa Blanca. "Quiero que ella se presente a presidenta (...) No creo que ella tuviese ninguna intención. Pero ahora no tiene opción", dijo entonces Streep.

Después, muchos medios, como CNN, se hicieron eco de un rumor que aseguraba que Oprah estaba analizando su posible candidatura por el Partido Demócrata. Ahora, sabemos que todo era mentira y que Oprah Winfrey no tienen ninguna intención de tomar el testigo a Donald Trump.

