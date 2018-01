25 ene 2018

Al final, Eurovisión ha sido la gota que ha colmado el vaso de la educación y el buen rollo hiperinducido en 'Operación Triunfo'. Tras tres meses escuchando insistentemente de Manu Guix y de otros profesores -Guille Milkyway, por ejemplo- que han de ser fieles a su estilo, su instinto y su criterio, se ha visto que en la Academia no se tolera que el disenso y la sinceridad salga a relucir.

No era natural ese ambiente tan controlado y casi mecánico entre personas jóvenes, encerradas y que tienen que convivir bajo mucha presión. Por fin hemos visto cómo la dirección conduce a los concursantes por el camino de la sumisión. Todo sea por el triunfo.

Esta tarde, durante la merienda, Ana Guerra y Aitana expusieron a sus compañeros su disconformidad con las canciones que tendrán que defender en la gala de Eurovisión. Aitana ha expresado su preocupación por verse convertida en una cantante de reguetón, un estilo que no le gusta nada cantar.

El caso de Ana es aún más grave: parece que se ha dado cuenta de que la están estereotipando en la cantante latina y sexy -sus dos canciones, la individual y la que comparte con Aitana son de ese tono- y, aunque no lo rechaza del todo, sí expresó claramente que le chirría el mensaje sexual de su tema individual.

La conversación se volvió tan intolerable para la dirección de la Academia, que Noemí Galera y Manu Guix acudieron rápidamente al comedor para cortarla en seco.

Su argumento fue que estaban quedando de desagradecidas y soberbias. Sin embargo, lo que estaban cuestionando era la asignación de estilos y, en el caso de Ana, que le endosaran reguetón por partida doble. Noemí Galera perdió claramente los papeles cuando les soltó lo siguiente: "Si no queréis hacerlo, cerramos la barraca y nos vamos a casa. Y chimpún y se ha acabado. Mañana vienen los compositores: les decís esto en su cara".

No tenéis ni puta idea de la industria musical" noemí galera

Y añadía: "Si todo un equipo, nosotros, Gestmusic, Televisión Española, Universal, compositores internacionales consideran que esto es lo que pueden funcionar en Eurovisión, creo que como mínimo deberíais confiar en nosotros, que acabáis de salir del huevo de vuestra casa y que no tenéis ni puta idea de la industria musical. Porque ahora la sensación que tenemos es que os estamos haciendo una putada".

Esta fue la conversación que Galera y Guix pararon en seco:

Aitana No quiero ser una hipócrita y estar en plan qué feliz estoy... La canción me gusta y la bailaría muchísimo en las discotecas. Me gusta para bailar, pero yo para cantar, pues no.

Ana Guerra Tenemos criterio y no nos tiene que parecer todo bien. En mi individual, soy la única de todos los concursantes que no se siente identificada con el estilo que le han dado. Lo voy a hacer que te cagas y estará guapísimo, pero no me identifico con ese tipo de música.

Alfred ¿Se podría adaptar? ¿El problema es el género o la canción?

Ana Es todo, porque el género está unido a la letra. Yo en mi canción individual hablo de que si quieres, follamos, pero no te enamores porque soy yo quien decide y eres un pañuelo para mí. Si quiero te uso y te tiro y si me apetece, luego te vuelvo a coger.

Amaia ¿De eso va tu canción?

Ana Guerra Sí. Es un temazo y un 'hit' y bendito creador porque es super inteligente musicalmente, porque es un éxito de canción. Pero yo... Si tienes ese objetivo en la música, bravo. Yo escuchaba hoy el 'Amar pelos dois' -la canción de Salvador Sobral- y pensaba: "¿Pero será posible que no pueda cantar yo nada así? Si yo siento la música así. Yo siento la música así. Joder qué rabia".

Aitana Al decirme que esta canción realmente va a ser luego, fuera, de Ana y de Aitana y que se va a escuchar fuera muchísimo. Yo me he estresado. A mí eso me da rechazo.

Amaia No, no, solo va a estar en un disco.

Aitana Yo me alegro muchísimo de que nos queráis y que digáis que no va a pasar eso, pero sé que si a alguno de vosotros os llega pasar esto, no estaríais en la misma situación porque no lo haríais.

Ana Guerra La canción me flipa, pero yo no soy una tía que vaya dando este tipo de mensajes por la vida. Reguetoneros en plan "te uso y me piro".

Aitana Tenemos miedo la repercusión que esto puede llegar a tener.

Amaia Esto lo está viendo mucha gente. Ahora la gente sabrá lo que sois y lo que pensáis.

Ana Guerra Cualquier persona que vea este vídeo, que sepa que las canciones nos gustan. Pero que no nos sentimos identificadas con el estilo. Igual llego fuera y hago este tipo de música, pero con otra letra más enfocada para mí. El problema es el mensaje de la canción. Vicky me ha dicho que lo que le gusta precisamente es que ese mensaje lo cante una tía porque siempre lo cantan tíos...

Aitana Yo creo que nadie tiene que usar a nadie. Nadie tiene que cantar eso. Nos tenemos que querer todos.

