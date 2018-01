Ana Obregón: "He renunciado a mi vida privada por ser buena madre"

26 ene 2018 ángeles villacastín

Hemos tardado días en sincronizar las agendas y poder hacer esta entrevista, pero ha llegado el momento de que Ana García Obregón conteste a mis preguntas con el 'savoir faire' que le caracteriza. No es una persona que pase desapercibida ni en lo personal ni en lo profesional.

Ana ha tocado varios palos del mundo del espectáculo y la interpretación: actriz, presentadora, cantante y bailarina. La podemos recordar en 'A las once en casa', 'Ana y los 7', 'Mira quién baila'.

Una todoterreno, ha trabajado con directores de la talla de Fernando Colomo y Vicente Aranda. Su último trabajo, la obra de teatro 'El contador del amor'.

Corazón Ana Obregón comparte casa con una buena compañera, una golden retriever ¿Cómo se llama?

Ana Obregón Luna. Se lo puso mi hijo, no es un nombre muy original. Últimamente conozco mucha gente que tiene una perra que se llama Luna, una de mis amigas, por ejemplo.

C. ¿Cree que ahora queda bien tener una mascota?

A.O. No es mi caso. Alejandro era hijo único y yo trabajaba mucho. Pasaba 14 horas fuera de casa y en vez de tener amigo imaginario, prefería que tuviera una mascota.

C. ¿Luna no es la primera que vive con usted?

A.O. No, siempre he tenido perros. De jovencita tuve una que se llamaba Taxi, siempre tuve mucha imaginación. Luna tiene 13 años y es hija de Piccola, una perrita que tuvo 13 canes que nacieron en casa. Fue una época muy ajetreada. Yo trabajaba en la serie Ana y los siete, grababa con los niños y en casa tenía 13 cachorros, mi hijo y sus amigos.

C. ¿Cómo se las arreglaba?

A.O. Hice una cuna gigante. Les tenía que dar de comer cada seis horas y como eran todos blanquitos les puse un puntito con un rotulador con diferentes colores para distinguirles. Parecían dálmatas. Así sabía a quién le había dado el biberón. De esos 13, uno de ellos era Luna.

Luna llegó para que Alejandro no estiviera solo"

C. Con una madre tan fértil como Piccola, imagino que Luna sigue la tradición de procrear...

A.O. Luna hace cuatro años tuvo otros 13 hijos y los fui regalando. En total, en mi casa han nacido 26 cachorros.

C. ¿Quién se ha dedicado a su educación?

A.O. Entre mi hijo, Alejandro, y yo. Luna es una perrita muy cariñosa y ha sido siempre muy juguetona.

C. ¿Qué nota se pondría como madre y como hija?

A.O. Como madre, siempre he intentado ser la mejor, a pesar de esta profesión, que te involucra muchísimas horas. He preferido pasar más tiempo con mi hijo que con cualquier novio, que saliendo o entrando. He renunciado mucho a mi vida privada por ser una buena madre. Hacer deberes, baños… estar ahí. Bueno, y sigo haciéndolo porque continúo estando encima de mi hijo, aunque tiene 24 años, como mi madre conmigo. Como hija, intento ser buena hija, mis padres son mayores y tienen lógicamente problemas de salud. Las pocas horas que tengo, que me permite mi trabajo, intento estar con ellos todo el tiempo. Es decir, intento ser la mejor madre y la mejor hija, son los dos papeles más importantes de mi vida.

En mi casa han vivido 26 cachorros"

C. Ahora las mujeres estamos muy reivindicativas. ¿Usted ha educado a su hijo en la igualdad de género?

A.O. Sí, sí, lo he educado en igualdad. Además, lo ha visto en casa, yo he sido madre y padre. Alejandro ha visto una madre trabajadora que ha tirado para adelante siempre con él. Estoy superorgullosa, tiene su empresa, no tiene ninguna dependencia económica, aunque yo tengo un poco el síndrome del nido vacío, pero es algo muy normal.

C. Ha terminado la gira de teatro de El contador del amor, dirigida y protagonizada por César Lucendo. ¿Cómo ha sido la experiencia?

A.O. Hemos estado cinco meses de gira con un personaje bastante complicado pero brillante, que planea una venganza también muy brillante hacia su marido. Ha sido muy gratificante hacer la obra y hemos tenido mucho éxito por toda España.

C. ¿Qué ha supuesto para usted subirse de nuevo a los escenarios?

A.O. Es un reto que tenía desde hacía algún tiempo, lo he superado y volveré a hacer teatro una vez que haya descansado. Llevo cinco años brutales, sin vacaciones, y unido ahora a problemas de salud de mis padres, hospitales… Voy a descansar, llevo 40 años en esta profesión, me lo merezco.

C. Pero he oído que prepara un proyecto nuevo.

A.O. Es una serie para la televisión, pero ya lo contaré más adelante...

