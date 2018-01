David Copperfield acusado de abuso sexual

26 ene 2018

Nueva acusación por un presunto delito de abuso sexual. La exmodelo estadounidense Brittney Lewis ha acusado al mago David Copperfield de haberla drogado y violado cuando ella solo tenía 17 años.

Lewis, que ahora tiene 17, asegura que viajó a California para acudir a un espectáculo del ilusionista en 1988. Explica que en todo momento fue muy bein tratatada por Copperfield y su equipo, pero todo cambió cuando se encontró a solas con el mago en la habitación de su hotel. Explica que Copperfield puso algo en su copa y que entró en un estado de semiconsciencia. "Recuerdo que me quitó la ropa. Después, me estaba besando en la cara y luego recuerdo que comenzó a hundirse en mi cuerpo con su rostro". La exmodelo explica que cuando el mago empezó a bajar se desamayó por completo.

A la mañana siguiente, según el relato de Lewis, el mago habló con la joven porque "quería que supiera que no pasó nada porque era menor de edad y me dijo: 'no entré en ti'".

Estos hechos que denuncia Brittney Lewis no pueden ser juzgados por el tiempo que ha transcurrido, ya que han prescrito. A pesar de ello, la exmodelo asegura que no tiene intención de presentar ninguna demanda contra él.

Esta no es la primea vez que Copperfield es acusado de abuso sexual. En 2007, Lacey Carroll acusó al mago de agredirla sexualmente en su isla privada. El FBI abrió una investigación, pero no se presentaron cargos y el caso se cerró. Poco después, la misma mujer fue condenada por un delito de falsas denuncias de agresión sexual.

