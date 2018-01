Rosa LÃ³pez: "Me pienso autoinvitar a la boda de Bisbal"

26 ene 2018

Rosa López tiene muy claro que no piensa perderse la boda de su amigo David Bisbal. En un encuentro con la prensa, la granadina ha asegurado que está feliz de ver al almeriense dar este paso tan importante en su vida.

No tiene traje para la gran cita y todavía no ha recibido la invitación de Bisbal, pero ella tiene claro que "me autoinvitaré". Rosa cree que David y Rosanna son "maravillosos" y que, aunque pensaba que podría darse en algún momento una reconciliación con Chenoa, lo cierto es que "si están felices, yo estoy feliz".

Rosa se siente feliz con el enlace de Bisbal y Zanetti, mientras sigue a la búsqueda del amor. Cuando le preguntan si tiene novio, algo que considera muy antiguo, confiesa que ligar sí que liga, aunque no ha recibido el flechazo. "Se liga un poco, pero hay que andar con mucho cuidado... pero yo estoy muy contenta. Soy feliz que eso es lo primero".

La nueva generación de triunfitos

Se ha confesado fan de 'Operación Triunfo', en especial de Amaia de la que alaba su cultura musical. "Esa chica tiene una cultura musical que no la tengo yo y tiene 18 años. Es alucinante cómo viene la juventud pisando fuerte y me siento orgullosa, como si fuera una madre".

En cuanto a Eurovisión, Rosa ve claro que la mejor opción es la canción de Alfred y Amaia. "Para mí a nivel emocional y comercial, para mí sería potentísimo que quien nos representara fueran Amaia y Alfred. Son de verdad y a mí me gusta mucho". Veremos si el público tiene la misma opinión.

