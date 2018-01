La respuesta de Sara Sálamo a una seguidora que la llamó "buscafortunas"

28 ene 2018

Desde que se conociera su relación con el futbolista Isco Alarcón, Sara Sálamo está continuamente en el punto de mira. Ahora, la actriz ha tenido que hacer frente a una seguidora de Instagram, una respuesta que ha sido aplaudida por sus fans.

Sara Sálamo compartió una imagen junto la que escribía: "Merci a la vie" (gracias a la vida). Era la imagen que una usuaria de Instagram, @Carla_de_arco ha considerado perfecta para dejar un comentario ofensivo hacia la actriz. "Antes eras una tía normal que decía mucho y guapa, ahora una buscafortunas, que casualidad con un jugador del Real Madrid,que raro que no te buscaras un humilde trabajador del mercadona", ha escrito. Y ha terminado con una frase aún más hiriente: "Qué asco de tías".

Como otras muchas veces, esta vez Sara no ha hecho oídos sordos y ha respondido a su 'hater'. "Hola @Carla_de_arco, ¿Alguien que trabaja en un supermercado es mejor persona que un deportista? ¿Tengo la garantía de que me va a tratar con más cariño por su trabajo como reponedor?¿Con más amor? No sabía que debemos elegir a las personas por su profesión en lugar de por cómo somos...", ha respondido con rotundidad la actriz.

