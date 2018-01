Emma García, cabeza de ratón

29 ene 2018

Con el traslado de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a Cuatro, Mediaset consigue salvar las tardes de la cadena, triplicando la audiencia. No es un milagro. Es, sencillamente, un proceso clásico de mudanza de audiencia fiel: -casi- los mismos espectadores dejan Telecinco para pasarse a la filial, lo que produce un espejismo: el programa no sube -al revés, pierde seguidores- aunque triplique los datos que obtenía Cuatro en esa franja.

De hecho, una vez desaparecidos los escotes y los bíceps, todo vuelve a la normalidad: 'MYHYV' logra más de un 7% -en su estreno llegó a superar al consolidado 'Zapeando'-, pero el siguiente programa pierde el 50% de los espectadores.

Así, sin más. De golpe. Emma García ha acertado al dejar de ser cola de león para transformarse en cabeza de ratón. Juega en otra Liga, pero al menos está cómoda y tranquila en el descenso.

La vuelta de Murphy Brown

A sus 71 años, Murphy Brown ha fichado por la CBS. pinit

La fiebre 'vintage' camuflaba una auténtica crisis creativa de algunos ejecutivos de las grandes cadenas de televisión. Luego llegaron plataformas como HBO y Netflix y todos tuvieron que ponerse las pilas. A pesar de todo, la moda de recuperar series de otros tiempos -lo que Hollywood llama 'reboot' en el caso de las franquicias taquilleras- tiene a veces una razón de ser.

Murphy Brown, la periodista que encarnaba Candice Bergen, era un prototipo de mujer pionero en sus tiempos: independiente, con carácter, inteligente y sin necesidad de tener a un hombre a su lado para triunfar -de hecho se convertía en madre soltera, todo un escándalo que llegó a ser criticado por la Casa Blanca-, es el personaje por el que todos matarían ahora por contar como estrella de una serie.

Dicho y hecho. La actriz, de 71 años, ha sido fichada por la CBS para dar vida una vez más a esa periodista luchadora que se enfrentará a los vaivenes políticos de la era Trump.

Agotadora carrera de premios

Los Javis se besan en los Premios Feroz 2018. pinit

¿De verdad hacen falta tantos premios? De los productores, de los periodistas, de las revistas, del sindicato, de las Academias… Uf, agota escribir la lista. Y lo peor de todo es que, de algunas galas, al final nos quedamos con detalles que no tienen nada que ver con el cine o la tele. Así, de los Forqué, todos comentaron la actuación de los 'triunfitos' con el estreno, fuera del plató de 'OT', de la canción 'Camina'.

De los Feroz -aquí, todos los 'looks' de la alfombra roja-, solo recordamos el discurso de los Javis al recoger el galardón por 'La llamada': "Si algún niño que me está viendo tiene miedo y cree que no le van a querer, que sepa que va a encontrar su sitio y nosotros le escribiremos historias para que se sienta inspirado".

No es de extrañar que de la absurda e innecesaria gala de los Feroz -el recurso de apostar por una presentación agresiva, a lo Ricky Gervais, ya resulta rancio: Raúl López no es Ricky Gervais-, este sea el único mensaje que importe: de hecho, deberíamos grabárnoslo en el corazón. Poco a poco, los Javis están convirtiéndose en un fenómeno sociológico.

