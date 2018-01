Enrique San Francisco: "Mis peores cuatro años fueron cuando estuve enganchado a la droga"

30 ene 2018

Enrique San Francisco (62) se sentaba ayer junto a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Junto a él hizo un repaso por toda su vida profesional y también personal. En la que ha habido cabida para las adicciones, los amigos, los dramas familiares y las rupturas difíciles, como fue la que tuvo con Rosario Flores (54).

El actor comenzó respondiendo a las preguntas sobre su familia. En el programa Enrique confesó que su padre, al que conoció con 16 años, no trataba bien a su madre. "Ella era una madre soltera en tiempos del franquismo y no estaba bien visto" (...) "No quería volver a casa de mi abuelo, así que se escapó a Madrid y empezó a trabajar en el circo", contaba a Bertín.

Sobre cómo acabó decidiéndose por el cine afirmó que "terminé el colegio y le dije a mi madre que quería ser actor. Tenía un profesor particular, pero no dio resultado, hasta que acabé interno y se acabaron las películas". Más tarde pudo irse a vivir a la capital con sus ahorros, donde el actor Juan diego de ayudó: "Me pagó el hotel y todo. A través de él entré en televisión". El segundo personaje referente en su vida del artisteo fue Fernando Fernán Gómez de quien asegura: "fue del que más aprendí, el que más me ha humillado en mi puta vida. Tenía una disciplina austriaca. Llegué a un doblaje de Ibiza en un estado lamentable", confesaba el actor.

Bertín Osborne continuó preguntándole por sus adicciones, un problema serio para Enrique que acabó truncando su vida por completo. "Los peores cuatro años de mi vida que recuerdo fueron cuando estuve enganchado a la droga. Pedí a mi madre que me encerrara. Me metió a una clínica que está en Madrid. Le eché dos cojones y aquí estoy, otros se quedaron por el camino" (...) "A Antonio Flores y a mí nos separó la droga. Yo le dije a su madre, a Lola, que lo metiera en una plataforma petrolífera. Era de los tíos que más quería", confesaba en el programa.

El actor concluyó asegurando que fueron precisamente sus adicciones las causantes del final de su relación con Rosario Flores. "Nos presentamos junto al carnet de conducir y por poco nos matamos. Ella suspendió y yo aprobé", contaba sobre el momento en el que ambos se conocieron. En cuanto a la relación sentimental que mantuvieron afirma que "los primeros dos años fueron maravillosos", pero que la expiral de escesos en la que después se vio inmerso hicieron inviable su relación con la hija de Lola Flores.

Pese a todo esto, Enrique concluyó su entrevista confesando que esa relación con Rosario Flores, ha sido la más duradera e importante de su vida. Actualmente garantiza que continúan manteniendo una buena amistad y viéndose "todos los fin de año".

