Rosanna Arquette: "Las agentes de Weinstein me aconsejaron que me callara"

30 ene 2018

Rosanna Arquette fue una de las primeras actrices en denunciar públicamente al productor Harvey Weinstein el año pasado. Unas acusaciones que acabaron destapando uno de los mayores escándalos de acoso de Hollywood al que luego acabaron sumándose una larga lista de actrices. Pero Rosanna Arquette ha vuelto a impactar con sus últimas declaraciones contra el productor.

La actriz ha asegurado a 'Page Six' que fueron las propias agentes de Weinstein las que le aconsejaron "que se callara" si no quería que su carrera acabara "en la alcantarilla".

Al parecer fueron las mismas empleadas de Weinstein las que informaron al productor de que la actriz pretendía denunciarle. Una amenaza que el productor intentó combatir desprestigiándola ante otros directores de cine. Ante los que llegó a calificarla de "dolor de trasero".

En cuanto a su terrible experiencia con Weinstein, Rosanna cuenta: "Conté a gente de la industria lo que pasó en aquel hotel con Weinstein. No lo escondí nunca. Cuando se lo comenté a las mujeres que trabajaban con Weinstein, a sus agentes, me aconsejaron que me callara. Ahí me di cuenta de que nadie iba a creerme y que estaba jodida" (...) "Él tenía el poder para decidir sobre mi futuro cuando quisiera. Pasé de ser una actriz importante a la alcantarilla. Muchos directores me han reconocido esto. Todos eran cómplices. Ahora somos mujeres de mediana edad... Los años de trabajo que habríamos tenido y que perdimos", garantiza al medio citado la actriz.

Asegura que nunca llegó a ser violada por el productor pero que sus amigas sí lo fueron, "incluso aquellas que no han dado un paso adelante para dar sus nombres porque su experiencia fue un trauma". Algo por lo que confiesa tiene una motivación para "sacar a las mujeres de ese tráfico comercial" y "quitar de en medio a tantos idiotas, desde los Weinsteins a los chulos. Ahora mismo podemos hacerlo", concluye.

¿Sabías que Roanna Arquette es Leo? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa...

Muere la actriz transgénero Alexis Arquette a los 47 años

¿De qué hablamos cuando hablamos de acoso?

Weinstein y su esposa firman el divorcio

Globos de Oro 2018: la mirada viral de Reese Witherspoon a Nicole Kidman