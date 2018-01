Tamara Falcó: "Ser madre no es una prioridad"

30 ene 2018

Tras un tiempo retirada del mundanal ruido, Tamara Falcó (36) vuelve y lo hace en Córcega (Italia) como embajadora del nuevo Jaguar E Pace.

Hablamos con ella de sus nuevos proyectos, de su presente y su futuro y, por supuesto, de sus dos recién estrenados sobrinos: los mellizos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova.

Corazón Acaba de vivir dos momentos muy especiales: la boda de su hermana Ana Boyer y el nacimiento de los mellizos de Enrique y Anna. ¿Conoce ya a los pequeños?

Tamara Falcó Soy la única de la familia que aún no los conoce. No viajé con mi madre a Miami, porque me quedé cuidando a mi abuelita, que ha estado mala.

C. ¿Qué le ha dicho su madre de los nietos?

T.F. Es muy graciosa. Dice que no es porque sean sus nietos, pero son perfectos. Me hace mucha gracia cuando me habla de ellos, está emocionada. Es muy de abuela decir que sus nietos son ideales.

C. Han demostrado ser una familia muy compactada a la hora de guardar un secreto, porque ha sido casi milagroso que nadie supiera que Ana estaba embarazada.

T.F. te poder vivir el embarazo de una manera segura y tranquila. Es verdad que existía el riesgo de que alguien lo estropeara. Había veces que le preguntaba a mi madre que cuándo lo iban a decir, porque luego nadie les iba a creer, pero para ellos ha sido muy especial.

C. Dicen que, "a quien Dios no le da hijos le llena de sobrinos". ¿Se identifica?

T.F. Claro que me gustaría ser madre, pero, en este momento, solo me veo de tía. Es verdad que siempre me he imaginado de madre, pero reconozco que no es lo prioritario de mi vida.

Me gustaría ser madrina de uno de los hijos de Enrique"

C. ¿Si el reloj biológico le apremia es partidaria de recurrir a la técnica de la inseminación artificial?

T.F. No descarto que, un día, pudiera adoptar un hijo. La fecundación artificial es algo que nunca me he planteado y, si algún día lo sopesara, sería siempre y cuando la Iglesia lo aceptara.

C. Días atrás, Enrique Solís recordaba que su relación no funcionó por culpa de la prensa. ¿Lo ve así?

T.F. o entiendo a qué viene hablar de algo tan pasado. Somos amigos y le dije que no se hacía ningún favor hablando de esos asuntos con la carrera tan fenomenal que tiene y su vida actual.

C. Ha renacido en Instagram, tras borrar las fotos y posar junto a sus creaciones de moda, que presentará en breve. ¿No quiere mirar atrás?

T.F. He decidido seguir la estética de Instagram y eso ha creado una pelota de comentarios que no entiendo. Empecé a editar lo que tenía y me di cuenta de que lo mejor era borrar todo y empezar de cero con otra estética. Lanzo mi colección en primavera.

C. Al final, y tras regresar al hogar materno, es la única que vive con Mario Vargas Llosa y su madre. ¿Qué tal es la vida a su lado?

T.F. No soy la única, porque Ana ha vuelto a casa también con Fernando. Ellos viven en Doha, pero cuando están en Madrid se quedan en casa. Es verdad que hago mucha vida con mami y Mario.

Me encantaría tener pareja, pero no se ha dado el caso"

C. ¿Cree que van a ser los siguientes en contraer matrimonio?

T.F. No lo sé. Yo veo a mi madre muy bien y siempre dice que no necesita cambios.

C. ¿Y qué pasa con sus relaciones personales? ¿Tanto le cuesta enamorarse de alguien?

T.F. Soy de las que pienso que, si tiene que ocurrir, llegará. En este momento estoy muy centrada en mi trabajo. Evidentemente, me encantaría tener pareja, pero no se ha dado el caso. Me queda toda la vida para enamorarme.

C. ¿Sueña con recuperar su vida independiente??

T.F. Cuando vivía sola, realmente, estaba mucho tiempo sin nadie y no me gustaba. Lo bueno de vivir en casa es que, aunque mami y Mario están casi todo el día viajando, yo me siento siempre acompañada. Está mi abuela, mi mami que entra y sale... y eso hace que no tenga esa sensación de soledad. Reconozco que al principio de independizarme me parecía todo muy divertido, pero después, sobre todo los fines de semana, se me hacían muy largos.

C. ¿Le gustaría ser madrina de uno de los bebés de Enrique y Anna?

T.F. Por supuesto que me gustaría. Y eso que ser madrina es una gran responsabilidad

C. De momento, no se han casado...

T.F. Ahora hay muchas parejas que invierten el orden. Primero los niños y luego las bodas. Llevan 14 años juntos y no conozco muchos novios que lleven tanto.

