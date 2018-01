La polémica extrema delgadez de Charlotte Caniggia

31 ene 2018

Charlotte Caniggia, exconcursante de 'GH VIP' ha reaparecido de nuevo. No se trata de otra participación en un reality sinó de un polémico cambio físico que ha dejado sin palabras a sus seguidores en las redes sociales.

La propia Cannigia ha explicado el motivo de este drástico cambio físico asegurando que no le gusta ir al gimnasio. "Prefiero operarme y ya está. Me sacan la grasa de una" confiesa. "Ahora estoy más flaca porque no estoy tomando alcohol. No es que fuera alcohólica, pero disfruto del alcohol", ha explicado Charlotte.

Una publicación compartida de Charlotte Caniggia (@chcaniggia) el Ene 21, 2018 at 2:24 PST

Sea como sea el cambio físico de la exconcursante de 'GH VIP' ha sido del todo drástico y su perfil de Instagram es evidencia de ello.

Una publicación compartida de Charlotte Caniggia (@chcaniggia) el Ene 24, 2018 at 10:42 PST

¿Sabías que Charlotte Caniggia es Acuario? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa...

La preocupante delgadez de Melendi, ¿qué le ocurre?

Lo que explica la delgadez de Amaia Salamanca

'OT 2017'. El cambio de imagen de Roberto Leal: así era hace 10 años