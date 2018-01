Shannen Doherty vuelve al trabajo tras superar el cáncer

31 ene 2018

Shannen Doherty ha compartido una feliz noticia con sus seguidores en Instagram. La mítica actriz protagonista de series como 'Sensación de vivir' o 'Embrujadas' ha confirmado su vuelta al trabajo tras superar su difícil batalla contra el cáncer.

La actriz se encuentra en un gran momento, después de regresar a su vida normal sin que la enfermedad se lo impida. Una gran noticia que ha compartido junto a una instantánea en la que se ve a la actriz descansando, mostrando la evolución de su pelo visíblemente largo y sonriente.

En la publicación la actriz escribe: "Buenos días. No hace mucho que me pregunté si alguna vez podría volver a hacer lo que tanto amo. Meterme en un personaje. Creando. Moviéndome por el set de rodaje, con ese sentimiento de profunda satisfacción y realización. He trabajado duro para llegar hasta aquí, pero me siento muy afortunada. Y no pasa un día sin que le dé gracias a Dios por la bendición de tener una vida. Por eso he vuelto a trabajo con todo el espíritu. Un espíritu de gratitud y amor y profundo aprecio. Hay belleza en todo", asegura Shannen.

La publicación ya cuenta con más de 99.000 'me gusta' y más de 2.500 comentarios.

