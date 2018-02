Elena Tablada multada por ir sin cinturón

1 feb 2018

Compartir en google plus

Elena Tablada ha sido multada por viajar sin cinturón en el asiento de atrás de un Cabify. La ex de Bisbal no sabía que, aunque ella no esté al volante también tiene que llevar el cinturón abrochado.

En sus Stories de Instagram, Tablada mostró la multa de 200 euros con la que quiso avisar a sus seguidores e informarles de que deben llevar el cinturón aunque no conduzcan. "Atención a la multa que me pusieron ayer por ir en un Cabify sin cinturón en el asiento de atrás y a 30 metros de mi casa. ¡Para los que no lo sabían como yo!", dijo en el texto que acompañaba a la imagen.

La foto que compartió Elena Tablada en su stories. pinit

Esta no es la primera vez que Elena Tablada ha sido multada. En otra ocasión, realizó una maniobra prohibida con su coche y también fue sancionada por los agentes.

¿Sabías que Elena Tablada es Acuario? Consulta su horóscopo

Seguro que también te interesa...

Elena Tablada: "Nos enteramos de la boda de Bisbal por las redes"

Elena Tablada sale en defensa del libro de Chenoa

Elena Tablada, Raquel Sánchez Silva y otras amigas de 'Sammy'