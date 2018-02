Joan Laporta, ex de María Lapiedra, será su abogado en el divorcio

1 feb 2018

María Lapiedra y Mark Hamilton se han reencontrado por primera vez en un plató de televisión, concretamente en el programa 'Cazamariposas', donde han hablado sobre su proceso de divorcio en el que ya están inmersos. María Lapiedra fue la clara protagonista en el programa, después de revelar el abogado sorpresa que tiene preparado para su divorcio: Joan Laporta.

Y es que hay que recordar que el expresidente del Fútbol Club Barcelona y actual diputado del Parlamento de Cataluña también fue en su día uno de los hombres de María Lapiedra. Laporta y Lapiedra fueron pareja durante varios años.

Joan Laporta y María Lapiedra. pinit

"Tengo al mejor abogado de Barcelona, Joan Laporta. Pero él, ha diferencia del abogado patético y penoso que tiene Mark, jamás saldrá a hablar de este tema", así anunciaba María Lapiedra la sorprendente noticia en el programa.

La colaboradora de 'Sálvame' también ha declarado su intención de que el divorcio sea amistoso por el bien de las niñas, pero aclara: "Lo que no pienso es pagarle una pensión a Mark, que como ha estado un año sin trabajar puede pedirla. Como el flipao de su abogado me pida esto pienso ir a saco", confesaba María refiriéndose a las declaraciones que había hecho en el mismo programa el abogado de su exmarido.

"Es un tema muy fuerte con mis niñas de por medio y este abogado de mierda no tiene derecho a hablar de ello. Se quiere dar publicidad ahora. Uno se hace publicidad siendo buen abogado, no saliendo en televisión", añadía Lapiedra.

María Lapiedra y Mark Hamilton en 'Cazamariposas'. pinit

En medio de la discusión María Lapiedra descubría que Mark Hamilton acudía sin cobrar al programa, al contrario que ella. Algo con lo que la colaboradora se defendía diciendo: "Yo sí he cobrado porque tengo dos hijas que mantener. Yo no voy a hacer nada gratis en la televisión. Llevo once años trabajando en el medio, soy una profesional de esto y es mi trabajo. No voy a regalar nada. Él hace un mes y medio que es conocido y entiendo que tenga que hacer cosas gratis".

Algo a lo que Mark Hamilton replicaba asegurando que él iba sin cobrar "por dignidad, para que no digan que me lucro de mi matrimonio o de mis hijas", concluía.

