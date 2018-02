Tania Llasera revela que necesitó terapia para digerir la fama

1 feb 2018

Tania Llasera ha hecho una difícil confesión a sus seguidores en las redes sociales. La presentadora ha revelado que llegó a necesitar ayuda profesional cuando comenzó a trabajar delante de las cámaras: "Necesité tres años de terapia para aceptar todo lo que implicaba ser conocida" aseguraba Tania en Instagram.

Tania Llasera se ha abierto aún mas a sus seguidores y también ha dado a conocer algunos aspectos divertidos de su vida. Detalles como que el chocolate es su "perdición" o que le encanta conducir "con las ventanillas bajadas" y "con la música a tope". "Me da una sensación de libertad que me fascina", asegura la presentadora.

También ha revelado otros aspectos más desconocidos como que tarda en digerir las emociones lo cual hace que muchas veces "llore sola" aseguraba. O que sufre un fuerte "miedo al dolor", algo que le ha impedido recurrir a la lactancia materna con su segunda hija.

"Tengo en el ojo una herida desde hace muchos años y con la lactancia de Pepe se me secó tanto el ojo que se volvió a abrir y me tuvieron que operar. Es un dolor que no le deseo a nadie", confesaba la presentadora en Instagram.

Además de dar a conocer todos estos aspectos desconocidos de su vida, Tania Llasera ha dejado claro a sus fans en las redes sociales que la fama no es algo fácil de digerir. Recordemos que la presentadora no ha sido el único rostro conocido en reconocer este tipo de problemas. Otras personalidades como: Rosa López, Nuria Fergó o David Bustamante, entre otros, también precisaron de ayuda especialista en su día al alcanzar la fama.

