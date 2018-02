4 feb 2018

Compartir en google plus

Entre entrega de 'cabezón' y entrega de 'cabezón', Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes ponían la nota de humor a la gala de la 32ª edición de los Premios Goya. Sin duda, una de las 'actuaciones' más aclamadas de la noche de la pareja de humoristas, era esa en la que simulaban desvelear el contenido de los últimos WhatsApp de algunos de los nominados.

Empezando por Javier Bardem y Penélope Cruz, que como se prodigan poco en su tierra, cuando vienen se convierten en el gran centro de todas las miradas. Los manchegos contaban cómo Javier advertía a Penélope que iba a empezar a ver una serie buenísima: Narcos.

También cómo Emily Mortimer habría chateado con Vigo Mortensen, advirtiéndole: "¿Te das cuenta de que, si tuviésemos un hijo podríamos llamarle Morty Mortensen Mortimer?".

La madre de Gustavo Salmerón, Julita, protagonista de la cinta, no conseguía terminar el mensaje. Escribiendo. Escribiendo. Escribiendo... Así que, Joaquín y Ernesto pasaban a leer la correspondencia virtual entre José Mota y Antonio de la Torre. "No te preocupes si no ganas hoy, ya ganarás... mañana", contaban, poniendo el acento de uno de los personajes de Mota en esa palabra final.

El último mensaje de Javier Gutiérrez habría sido a su representante: "Llevo 15 minutos sin rodar. Estás despedido". Sí, parece que, en los últimos años, Gutiérrez se ha convertido en el chico de moda y no hay gala en la que no esté entre los nominados.

A Maribel Verdú le habría escrito Pedro Larrañaga: "Me voy a casa, tengo mucha plancha. Si ganas, te espero con una copa de Soberano". Un guiño al filme por el que está nominada: 'Abracadabra'.

Y terminaban con otro guiño: a TVE y uno de sus programas estrella, como es 'Hora punta'. Isabel Coixet, cuyo último WhatsApp sería del jueves, se limitaba a no atender a su hija: "Ahora no puedo, estoy viendo a Cárdenas".

LISTA DE GANADORES DE LOS GOYA 2018.

Los momentazos de la gala de los Premios Goya 2018

- Marisa Paredes se acuerda de Yvonne Blake en su discurso para agradecer su Goya de Honor 2018.

- Las perlas de Ernesto Sevilla en su monólogo inaugural de la gala de los Premios Goya 2018.

- Joaquín Reyes y el campo de nabos "feminista" que le reprocha Leticia Dolera en la gala de los Premios Goya.

- Macarena García se pone nostálgica en la noche más especial para 'La llamada' en los Premios Goya.

- ¿Quién es el hijastro de Paco León, nominado en los Premios Goya 2018?

- Abanicos rojos en la gala de los Premios Goya: ¿Qué signigican?

- Penélope Cruz, compuesta y sin Bardem en la alfombra roja de los Premios Goya.

- El tropiezo de Nieves Álvarez en la alfombra roja de los Premios Goya.

- El sexy embarazo de Cristina Brondo en la alfombra roja de los Premios Goya.

- Las mujeres, grandes protagonistas de la noche de los Premios Goya.

- La patada al diccionario de Leiva en la alfombra roja de los Premios Goya.

- Así es Julita, la madre de Gustavo Salmerón.

- Premios Goya 2018: Las mujeres, las grandes protagonistas de la noche.

Las últimas noticias de los Premios Goya

- Las peor vestidas de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Los vestidos más bonitos de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Todas las parejas de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Lo mejor y lo peor de la gala de los Premios Goya.

- Los trucos de las famosas para acertar con sus looks en la alfombra roja de los Premios Goya.

Las mejores fotos de la historia de los Premios Goya

- Los peores vestidos de la historia de los Premios Goya.

- Los mejores vestidos de la historia de los Premios Goya.

- Los mejores peinados de la historia de los Premios Goya.

- Así fue la alfombra roja de la edición anterior de los Premios Goya.

Los ganadores de la historia de los Premios Goya

- Galería de fotos: las películas ganadoras a lo largo de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: los mejores directores de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: las mejores actrices de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: los mejores actores de la historia de los Premios Goya.