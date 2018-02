El reencuentro de las Spice Girls que ha enloquecido a sus fans

3 feb 2018

Primero parecía que sí, luego resultaba que no... y así, en una continua tensión hasta que por fin se ha comunicado. Las Spice Girls vuelven a los escenarios. Y esta vez sí es real. El incónico grupo de los 90 se ha vuelto a juntar.

Ha sido Victoria Beckham la encargada de compartir la imagen en la que aparece junto a sus excompañeras Emma Bunton, Mel C, Mel B y Geri Halliwell. "Os amo chicas! Muchos besos! Emocionante", ha escrito junto a la fotografía.

Horas después, el grupo mandaba un comunicado que ha hecho feliz a muchos de sus fans. "Siempre nos sentimos abrumadas por el interés que existe en todo el mundo por nosotras. Es el momento adecuado para explorar nuevas e increíbles oportunidades que una vez más abarcarán nuestra esencia original, al tiempo que reforzarán nuestro mensaje de empoderamiento femenino para las generaciones futuras", han escrito.

Por ahora no se sabe en qué consistirá este nuevo proyecto, pero está claro que no habrá gira porque, como una fuente afirmó al diario 'Sun', "Victoria y Geri estuvieron de acuerdo en que sería imposible debido a los compromisos familiares y laborales. Además, ahora que es una reconocida diseñadora, a Victoria le preocupa cantar, por lo que no es seguro que lo haga".

Sea lo que sea, ya nos han hecho felices con tan solo ver la imagen de las cinco reunidas y pensando en hacer algo juntas.

