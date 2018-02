4 feb 2018

No está pasando buenos tiempos Jessica Bueno, que ha compartido en las redes sociales su pesar tras la muerte de una persona muy querida para ella: su abuela paterna.

La ex de Kiko Rivera, que acaba de ser padre de nuevo, se desahogado con sus seguidores tras el fallecimiento de una mujer a la que se refería como su "reina" y de la que, por la distancia -Jessica vive en Birmingham- no ha podido despedirse como le hubiese gustado.

Bueno ha compartido una imagen en la que se abuela le da un beso un la mejilla y, sobre ella, ha escrito: "El último beso que recibí, la última vez que te tuve cerca. Este último mes has estado en mi mente constantemente por no poder estar junto a mí"."Muchas veces he deseado aparecer a tu lado. Volver a cuando era niña, aquellos veranos, no separarme de ti ni un segundo...", añadía con gran pesar la mujer del futbolista Jota Peleteiro.

"Allá donde vayas, estoy segura de que harás feliz a todos. Sé que siempre seguirás cuidándonos", decía junto a otro foto de su abuela en la que aparecía sola. A Jessica, ahora, solo le queda pasar el duelo y seguir adelante, sin olvidar su recuerdo.

Una de las imagenes con las que la modelo se ha despedido de su abuela. pinit

