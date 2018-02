4 feb 2018

Le cuesta hablar porque está realmente nerviosa. “Ya me estaba acostumbrando a venir a los Goya y quedarme sentada en la butaca. Y encima Sacristán ha dicho mi nombre tan rápido que apenas me ha dado cuenta a reaccionar. Y ahora que lo tengo aquí, conmigo, no puedo estar más ilusionada. Tenía algo de miedo porque estaba en las quinielas como posible ganadora y me temía que, de no ganar, mis compañeros me hicieran un funeral”.

Veinte años de experiencia en una profesión en la que ha hecho de todo, mucho teatro y mucho cine, pero sin el gancho mediático de otras profesionales que han sabido combinar prestigio y popularidad: “Yo me considero una trabajadora nata. Y no hay nada que me enorgullezca más esta noche que recibir un premio por mi trabajo cuando en la terna se encuentran grandes actrices, desde Penélope Cruz a Maribel Verdú”. ‘No sé decir adiós’ es una película pequeña “que casi no llega a rodarse, por eso me siento feliz de pensar que con este premio exista una pequeña posibilidad de reivindicarla, de lograr una mayor visibilidad, porque habla de una realidad que nos afecta a todos. Tarde o temprano”.

Nathalie siente que el reconocimiento llega cuando realmente siente que lo merecía: “Es curioso, otros años sentía más dudas, incluso los daba por perdidos. No era el caso este año. Por eso estoy tan contenta, porque me llega cuando estaba realmente preparada”.

Una mujer que debe enfrentarse a la muerte de su padre, agonizando en una larga enfermedad, y el proceso de asimilar la despedida para siempre de un ser querido. La historia le llegó muy adentro porque ella vivió un viaje similar con la muerte, víctima de un cáncer, de su padre: “Fue la primera vez que sentí que un guión me leía a mí y no al revés”, nos confesó la actriz. “Estuve a punto de no hacerla porque me dio vértigo revolver esas emociones. Pero luego lo que hice fue dejarme llevar por el amor a mi padre y dedicarle la película”. Más allá de las diálogos, lo hermoso de su trabajo son las palabras que no dice y las emociones que nos regala con la mirada: “Ha sido un reto y me siento muy orgullosa.”

