Premios Goya 2018: Isabel Coixet, gran triunfadora de la noche

4 feb 2018

Compartir en google plus

Aunque reconoció que esperaba irse con las manos vacías, Isabel Coixet se convirtió en una de las ganadoras de la noche de los Goya 2018 y no pudo mostrarse más emocionada. Fue a la mitad de la gala cuando recibía el primer cabezón, el de mejor guión adaptado por 'La librería'. "Menos mal, porque mi madre es capaz de subirse aquí y montar un pollo", afirmó la catalana.

Su primer premio fue dedicado a su madre, la que dejaba que se escaqueara de limpiar la casa para leer "porque para algo le serviría". El segundo, a mejor dirección, fue para su hija. "Se lo dedico a una persona que está en el 'backstage', a mi hija Zoe, que me riñe todo el rato y me hace ser cada vez muy humilde, y terminaré siendo extremadamente humilde".

Pero no los premios para 'La librería' no se quedaron en dos, porque el film de Coixet se alzó con el tercer galardón a Mejor Película. No hay duda de que esa mujer que dedicó su galardón "a todas esas mujeres que van al cine, compran entradas y hacen que estemos aquí" se llevó a casa los cabezones más preciados del cine español.

Los momentazos de los Goya 2018

- Julita Salmerón: "Lo siento, Antonio, pero después de ti Bardem es el más guapo".

- Bruna Cusí, en los Premios Goya: "Es importante dar visibilidad a un tema tabú como el sida".

- Eneko Sargadoy: "Ha sido un viaje tan agotador como apasionante".

- Adelfa Calvo, sobre el Goya: "Es verdad, qué cabeza tan grande".

- Nathalie Poza consigue el triplete.

- La dedicatoria de Leiva a Macarena García: "Te quiero".

- ¿Quién es Carla Simón, mejor directora novel de los Premios Goya?

- Cristina Castaño, reina en Twitter tras el speech sobre el escenario de la gala de los Goya.

- Crónica de alfombra roja de los Goya: la reivindicación que no fue.

- Joaquín Reyes y el campo de nabos "feminista" que le reprocha Leticia Dolera en la gala de los Premios Goya.

- La patada al diccionario de Leiva en la alfombra roja de los Goya.

- El tropiezo de Nieve Álvarez en la alfombra roja de los Premios Goya.

Las últimas noticias de los Premios Goya

- Las peor vestidas de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Los vestidos más bonitos de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Premios Goya 2018: Las mujeres, las grandes protagonistas de la noche.

- Todas las parejas de la alfombra roja de los Premios Goya 2018.

- Lo mejor y lo peor de la gala de los Premios Goya.

- Los detalles que ya sabemos de la alfombra roja de los Premios Goya.

- Lista completa de los nominados (y ganadores) a los Premios Goya.

- Los trucos de las famosas para acertar con sus looks en la alfombra roja de los Premios Goya.

Las mejores fotos de la historia de los Premios Goya

- Los peores vestidos de la historia de los Premios Goya.

- Los mejores vestidos de la historia de los Premios Goya.

- Los mejores peinados de la historia de los Premios Goya.

- Así fue la alfombra roja de la edición anterior de los Premios Goya.

Los ganadores de la historia de los Premios Goya

- Galería de fotos: las películas ganadoras a lo largo de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: los mejores directores de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: las mejores actrices de la historia de los Premios Goya.

- Galería de fotos: los mejores actores de la historia de los Premios Goya.