Premios Goya 2018. Javier Gutiérrez: "Un premio te da visibilidad, pero no te hace mejor actor"

4 feb 2018

Hace más de medio siglo, en Hollywood achacaban el éxito de James Stewart a que el intérprete encarnaba a la perfección al americano medio. Esa descripción le vino que ni pintada a Tom Hanks, que heredó ese difícil trono que supone reinar con el rostro y figura de cualquier espectador, el hombre en el que cualquiera puede verse reflejado.

Durante años, en España esa tarea recayó en José Sacristán. Ahora es el turno de Javier Gutiérrez. Este asturiano de 1,64 lleva una racha imbatible: actor de prestigio gracias al teatro –'Animalario'– y al cine –ganador del Goya por su papel de detective Robles en 'La isla mínima'– y actor de extremada popularidad gracias a la televisión –Sátur en 'Águila Roja' y Manuel Márquez en 'Estoy vivo'–, se ha impuesto frente a Javier Bardem, Antonio de la Torre y Andrés Gertrúdix gracias a su papel de escritor con ego y agallas en 'El autor'.

En esta profesión debes aprovechar los momentos dulces"

En la 'alfombra roja' de la sala de ganadores su menuda figura se pierde entre las cámaras, pero alza su voz por los menos favorecidos de la industria: "En esta profesión debes aprovechar los momentos dulces, pero nunca sabes porque de pronto todo va bien o todo va mal. Pero no hay nada peor que estar esperando que te llamen. En España hay mucha gente con talento a la que no se les da una oportunidad".

Ha trabajado en ‘El autor’ casi de una manera artesanal: "Martín Cuenca se preocupa mucho por sus actores, se interesa en ti, te dedica tiempo y realmente sientes que se preocupa por tu visión del personaje. Había un componente de desnudez física y otra emocional que requería mucha confianza por mi parte en el director. Y yo la tenía".

A diferencia de otros años, el actor ha sentido menos nervios porque hoy celebraba el cumpleaños de su hijo, Marcos: "Cumplía 9 años y me he pasado toda la tarde con la tarta y la fiesta, así que es tiempo se ha pasado volando. Cuando me he puesto el esmoquin ha sido cuando me he dado cuenta de que llegaba el momento del Goya".

Y de la fiesta infantil a la fiesta de los mayores: "No puedo estar más feliz. Pero también es importante señalar que los actores no trabajamos por los premios. Yo cuando recibo un proyecto, lo único que me vencen son las inseguridades de saber cómo afrontar el personaje. Luego los ensayos, el rodaje y al final, cuando ve tu nombre en las quinielas, pues sí, lo agradeces y te hace una gran ilusión, pero eres consciente que la razón por la que haces este trabajo es otra. Un premio te da visibilidad pero no te hace mejor actor".

