Premios Goya 2018: Javier Gutiérrez y las mujeres de su vida

4 feb 2018

Sin duda, Javier Gutiérrez es uno de los actores del momento. Y acaba de recoger el segundo Premio Goya de su vida. Si en 2015 fue 'La isla mínima' la cinta que le sirvió para salir ganador, en esta ocasión ha sido 'El Autor'.

[VÍDEO] JAVIER GUTIÉRREZ: "LE DEDICO ESTE PREMIO A TODAS LAS MUJERES DE MI VIDA"

Una película que le coronaba como mejor actor protagonista del año y tras lo que se acordaba del director: Manuel Martín Cuenca."Su nombre no se me va de la cabeza. Se lo debo a Manolo, que para mí es el mejor director de este país", eran las palabras de agradecimiento y cariño hacia el cineasta.

También tenía amor para todas las mujeres de su vida, a las que dedicaba un premio que, con anterioridad, había querido compartir con sus compañeros de nominación -Javier Bardem, Antonio de la Torre y Andrés Gertùdix-. "Quisiera compartirlo con las mujeres de mi vida: mi madre, mis ehrmanas, mi representante y mi amor, Adriana Paz", decía justo antes de recordar que era el cumpleaños de su hijo Mateo y que ese, era el mejor regalo.

El momento más emotivo de su discurso de un minuto escaso llegaba cuando se acordaba de todos aquellos profesionales de la interpretación que no tienen la suerte de trabajar en estos momentos. "Quisiera dedicar este premio a todos esos compañeros y compañeras que no tienen el privilegio no solo de no recoger premios, sino de que no suene el teñéfono. Ánimo y paciencia: va por vosotros, compañeros", concluía.

