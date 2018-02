El dinero que ha costado reunir a las Spice Girls

5 feb 2018

Los fans de las Spice Girls se despertaban hace unos días con la buena nueva de la reunión de aquellas cinco chicas que dieron la vuelta al mundo con su música en los 90 y que, hoy, son mujeres con sus vidas hechas al margen de aquella marca que fueron.

La foto de todas juntas hizo resucitar la nostalgia de sus seguidores más acérrimos. Pero, detrás de todo este romanticismo hay una cifra económica que sería el motivo principal por el que habría aceptado participar en un programa de la televisión china y grabar un álbum -aunque Victoria Beckham ha exigido no cantar-.

Según 'The Sun', la broma de esta reunión ha salido a razón de 10 millones de libras por cabeza. Y, ojo, que cada una ha puesto sus condiciones, no solo la señora Beckham. Aunque, parece, por el momento no han trascedido.

Esta vuelta puntual de Geri Halliwell, Mel B, Mel C, Emma Burton y Victoria Beckham llega cinco años y medio después de la última. Recordemos que accedieron a juntarse para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

