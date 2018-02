'OT 2017. La valoración de los concursantes en la final: de Amaia de España a Aitana la Espartana

6 feb 2018

Compartir en google plus

Antes de conocerse quién será el gran vecedor de 'Operación Triunfo 2017'. el jurado -el fijo, pero también Rosa de España, invitada especial en la final- han ido valorando, con cariño sus actuaciones y la evolución desde que llegaron a la Academia.

El primero en pisar el escenario ha sido Alfred. El encargado de piropearle tras su 'Don't stop de music', de Rihanna, era Manuel Martos: "Ha sido espectacular. Después de todo lo que has hecho, escoges esta versión. Ya no sé que pensar. En tiempos de reggaeton tú tocas el trombón. Eres música con mayúsculas. La música en tu vida no parará nunca".

La siguiente en poner música en este último día era Ana Guerra con el tango 'Volver'. Este le valía la siguiente valoración de Mónica Naranjo: o que es bueno nos hace fluir y lo malo crecer. A ti lo malo te ha hecho crecer. El escenario ya forma parte de tu segunda piel. No dejes de formarte vocalmente porque no puedo dejar de mirarte".

Rosa López se dirigía Aitana -que, a los pocos minutos de soltar el micro, se convertía en 'trending topic' con 'Amaia Ganadora'-: "Me pones los vellos de punta cada vez que cantas, Aitana. Tienes tanta fuerza y tanta luz... Hace 16 años que estaba en esta situación y sólo te voy a decir: 'Tú eres Aitana la espartana'". Lo pronunciaba tras escuchala cantar 'Chandelier.

A Amaia, que hacía vibrar al público con 'Miedo, de M-Clan, la valoraba Joe Pérez-Orive: "La música llega donde las palabras no llegan, Y hoy ha sido mágico. Hay gente que organiza perfectamente los sonidos y los silencios. Este ha sido un gran ejemplo"

La última en ofrecer su número musical era Miriam, con 'Invisible', de Malú. Joe era quien se dirigía a ella: "La música es justa con la gente, antes o después les da su sitio. la música premia a quellos que se esfuerzan, que persisten. Claro ejemplo de progresión, ojalá la música te recompense".

Seguro que también te interesa...

'OT 2017': sigue la final en directo

Final de Operación Triunfo: ¿Por qué Amaia es la favorita?

'OT 2017': así han evolucionado los finalistas desde la gala 0

'OT 2017': la sorpresa más especial de los concursantes antes de la final

'OT 2017': ¿Quién está detras de los estilismos de los concursantes?

'OT 2017': el vídeo de apoyo a Amaia del Osasuna de Pamplona

'OT 2017': el piropazo de Rosa Lopez a Aitana

'OT 2017': el momento fan de Aitana con Pablo Alborán