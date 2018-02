La vicepresidenta de Facebook, Nicola Mendelsohn, revela que padece un cáncer incurable

5 feb 2018

Se lo detectaron hace más de un año, pero no ha sido hasta ahora cuando Nicola Mendelsoh, vicepresidenta de Facebook y directora de la compañía en Europa, Medio Oriente y África, ha confesado que pacede un linfoma folicular incurable.

Ha sido en 'The Sunday Times' donde se ha desahogado: "Hace poco más de un año me diagnosticaron un linfoma folicular, un cáncer de leucocitos en desarrollo lento que no es raro y que no tiene cura".

"Es una enfermedad bastante desconocida, por lo que decidí crear conciencia al decirle a mi historia con la esperanza de impulsar la investigación y una mejor comprensión de la misma", añade.

Y concluye: "Tuve dos días horribles tratando de procesarlo. Fue peor no haberlo averiguado todo de una vez. No pude dejar de llorar ese fin de semana, sufriendo por la vida que había tenido antes".

