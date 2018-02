6 feb 2018

Ayer Pablo Motos recibía en 'El Hormiguero' a Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, los dos presentadores que se enfrentaron a los premios Goya en esta 32 edición. Un reto profesional para ambos que acabó con numerosas críticas y que como buenos humoristas han preferido tomárselas con mucho humor.

Así lo demostraron durante el programa de Pablo Motos, donde confesaron incluso cuales habían sido sus críticas favoritas. "A mí me han gustado dos. Una que dice: 'Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla hunden los Goya', porque es alucinante. No solo hemos hundido la gala, no, hemos hundido los Goyas", confesaba Ernesto entre risas. La otra crítica: "Cuando decían que Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla han hecho la peor gala de la historia" (...) "Con la mejor no hay dudas, pero con la peor... es unánime", aseguraba por su parte Joaquín Reyes. Sevilla remataba afirmando: ""Esta crítica me ha molado porque hacer la peor gala de la historia tiene su mérito".

Sevilla ha revelado que aunque Dani Rovira le previno aconsejándole que no leyera las críticas después de la gala, pero finalmente lo hizo. El humorista confesaba en el plató que comenzó a leer los comentarios, después de la fiesta posterior que acabó en su casa a las tres de la tarde del día siguiente y que celebró con sus amigos las críticas. "La que más celebramos fue la de 'la peor gala del mundo de las galas'", afirmaba Sevilla.

Reyes por su parte también se ha tomado las críticas con humor y aseguraba a Motos en tono de broma, que había buscado en Google "crítica buena gala 2019" y que no había encontrado resultados. Pero dejando las bromas a un lado aseguró: "Hay que tomarse bien las criticas. A nosotros siempre nos habían puesto muy bien, en general, y ahora si nos dan palos pues hay que encajarlos y ya está, no pasa nada".

Ernesto Sevilla por su parte no ha querido quedarse callado tampoco en redes y ha contestado a sus críticos con este llamativo mensaje:

#goya2018 Una publicación compartida de Ernesto Sevilla (@ernestosevillaoficial) el Feb 4, 2018 at 12:12 PST

