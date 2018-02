La emotiva carta de Luis Alfonso de Borbón a su hermano, fallecido en un accidente

7 feb 2018

El Instagram de Luis Alfonso de Borbón, últimamente, está teñido de nostalgia y de tristeza. Una vez más, ha vuelto a mostrar en las redes un momento agridulce, porque ha querido recordar a su hermano Fran, que falleció hace 34 años en un accidente de tráfico cuando tan solo tenía once.

"Querido Fran, han pasado ya 34 años desde que te fuiste sin podernos despedir. Me quedé sin mi hermano inseparable por 10 años, mi compañero de juegos, mi referente; tu me guiabas, me protegías, me acompañabas y hacías que cada día fuera una aventura", comienzan las sentidas líneas del hijo de Carmen Martínez-Bordiú.

Hacías que cada día fuese una aventura"

"A pesar de ser tan distintos, nos complementábamos a la perfección. Por más que pasan los años, siempre tendré en mi corazón todos los buenos momentos que vivimos juntos", continúa en este sentido homenaje.

Luis Alfonso está viviendo tiempos difíciles. El pasado 29 de diciembre, fallecía su abuela, Carmen Franco, a la que estaba muy unido. Casi a la vez, perdía a Pedro Osinaga, quien fue para él como un segundo padre.

Seguro que también te interesa...

La tierna imagen con la que Luis Alfonso de Borbón se despide de su abuela, Carmen Franco

Otro duro golpe para Luis Alfonso de Borbón

Triste adiós a Pedro Osinaga

¿Sabías que Luis Alfonso de Borbón es Tauro? Consulta su horóscopo?