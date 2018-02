Cepeda y Aitana inseparables en la fiesta post 'OT 2017'

7 feb 2018

Tras la esperada final de 'Operación Triunfo', en la que Amaia se convirtió en indiscutible ganadora del 'talent show', los concursantes de trasladaron a la Academia donde les esperaba una fiesta junto a sus profesores, miembros del jurado y del programa. La fiesta continuó en un local cercano al que también se sumaron amigos y familiares. Donde Cepeda y Aitana fueron claros protagonistas.

Los dos triunfitos se mostraron inseparables durante toda la noche, prueba de ello fueron los muchos 'stories' en los que ambos aparecían. Concretamente Cepeda compartía un único Instagram 'stories' en el que aparece junto a Aitana. En él se ve a la concursante cogiendo su teléfono y poniendo caras mientras se le escucha decir: "Estoy aquí de fiesta con todos", asegura con cierta ironía, ya que solo se les ve a ellos dos.

La cosa no se quedó ahí, ambos también se animaron a subirse al escenario del DJ para interpretar su canción: "No puedo vivir sin ti", en la que se podía apreciar la química existente entre ambos concursantes. Otros triunfitos también se animaron a interpretar sus temas, como fue el caso de Amaia, que cantó 'Shake it out'.

También hay que destacar la última publicación de Cepeda en su perfil de Instagram. Una publicación que no ha dudado en dedicar también a su compañera y en la que escribe: "Eres mi OT, digan lo que digan. Y esto lo cuidaré siempre". En la instantánea se les ve a ambos durante la final y después de que Aitana recibiera su premio como segunda finalista.

Hay que destacar también que instantes antes de la final se hizo viral un audio en el que muchos de los fans del programa aseguran escuchar a la artista diciendo: "Que me gusta Luis, Ana, muchísimo".

Sea cierto o no, lo que sabemos es que Cepeda ya no estaría con su chica Graciela Álvarez, ya que hace unas semanas ella dejaba de seguirle en Instagram y Twitter, además de que ya no comparten fotos juntos. Aunque por el momento él no ha querido confirmarlo.

Al que tampoco se ha visto es a Vicente, el novio de Aitana. A pesar de su ausencia su chico le dedicaba unas palabras a través de las redes: "Hasta dónde has llegado y qué poco me equivoqué cuando dije que volverías tarde, la última... Pase lo que pase ya eres mi ganadora."

