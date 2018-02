Eneritz, la mujer que ha acompañado a Yeray Álvarez en su lucha conta el cáncer

7 feb 2018

El mundo del fútbol se volcó con él cuando anunció su retirada temporal de los terrenos de juego. Durante los últimos ocho meses, Yeray Álvarez ha tenido que luchar, con unas y dientes, conta un cáncer de testículos.

El pasado domingo, Yeray volvía a vestirse de corto y disputaba sus primeros minutos con la camiseta del Athletic del Bilbao después de superar la enfermedad. Tan feliz estaba, que compartió una imagen del partido en sus redes sociales.

"Feliz de volver a jugar un partido oficial después de 8 largos meses de espera, quizás no ha sido el mejor partido tanto personal como colectivo pero a parte del fútbol está el cariño que me ha brindado toda la gente y que me gustaría que brindasen a toda esa gente que pasa por esa situación en un día como hoy #díamundialcontraelcáncer eskerrik asko denoi *AUPA ATHLETIC*", escribió al lado de esa foto del encuentro que el equipo vasco disputó contra el Girona.

Durante este tiempo, además de recibir el apoyo de anónimos y compañeros de profesión, ha tenido al lado a una mujer de manera incondicional: su novia, Eneritz, con quien comenzó a salir en octubre de 2016.

Tres meses después de iniciar el romance, a Yeray le diagnosticaron por primera vez ese tumor que, tras pensar que había desparecido, despertó el pasado mes de julio. Eneritz permaneció fuerte a su lado, acompañándole en la lucha que, ahora sí, parece haber ganado.

