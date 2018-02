Chayo Mohedano, "hackeada"

8 feb 2018

Chayo Mohedano ha vivido un desagradable episodio cibernético. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha revelado que hace unos días fue atacada por un "hacker" que se hizo con el control de su perfil oficial en Instagram.

Con una publicación en la misma red social, Chayo ha explicado el altercado, asegurnado que se sintío vulnerable. "Hackeada por @danmareer @4n0n1m4t0_ ! Devuelta la cuenta...me siento más vulnerable que nunca", ha afirmado.

La cantante ha querido dar las gracias a sus seguidores por haberse preocupado por ella al detectar que no publicaba en Instagram, mientras confiaba en que los "hackers" no hayan podido hacerse con información confidencial. "Gracias a los que os habéis preocupado , solo espero que no me hayan robado información , teléfonos de contactos y asuntos privados !".

La denuncia de este "hackeo" coincide con la declaración de Chayo Mohedano de hace solo unos días en los que aseguraba estar sufriendo un acoso que se ha hecho insoportable.

