Will Smith parodia a su hijo Jaden en Instagram.

8 feb 2018

Will Smith ha compartido un vídeo muy especial en Instagram dedicado a su hijo Jaden, como felicitación por las 100 millones de reproducciones que ha conseguido en 'Spotify' con su 'single'.

Como buen padre orgulloso de su hijo, Will Smith ha felicitado a Jaden de la mejor manera, 'troleándole' y actuando. El actor ha optado por imitar el look exagerado de su hijo en el videoclip del single 'Icon', así como el propio videoclip. Un vídeo que no tiene desperdicio y que ya tiene más de 4 millones de reproducciones.

Junto a la publicación del vídeo, Will Smith añadía un cariñoso mensaje lleno de orgullo paterno: "¡Felicidades por los 100 millones de transmisiones en 'Spotify', Jaden! Es un delicioso regalo para un padre que admira a sus hijos. ¡Sigue reinventándote!"

Por su parte Jaden parece habérselo tomado con mucho humor y ha agradecido el apoyo de su padre con un cariñoso comentario en el vídeo: "Papá, esto es lo más divertido que he visto en mi vida. Eres el padre que cualquiera querría. Gracias por dejar expresarme como quiera, incluso aunque a veces lo lleve demasiado lejos".

