Aurah Ruiz vuelve a la carga contra Jesé Rodríguez

9 feb 2018

Continúa la guerra entre Jesé Rodríguez y su ex Aurah Ruiz. La pareja que rompió su relación hace unas semanas parace no haber asimilado bien la ruptura y los ataques en las redes sociales son continúos.

Jesé y Aurah son padres de un niño de poco más de seis meses que permance ingresado desde que nació, y la extronista lleva tiempo asegurando que el futbolista no se preocupa por le estado de salud de su hijo.

Aurah ha vuelto a la carga en su cuenta de Instagram donde ha puiblicado un mensaje cuyo destinatario parece ser claramente su ex Jesé Rodríguez. Las palabras de la exconcursantes de 'Mujeres y hombres y viceversa' parecen ocultar un intento de acercamiento por parte del futbolista del que la canaria no quiere saber nada.

"Qué tóxicas son las personas que no te sueltan, pero tampoco saben tenerte. No te quieren perder, pero no saben cómo cuidarte. No se quieren quedar, pero tampoco se van", ha afirmado la modelo en su stories.

El mensaje de Aurah Ruiz en Instagram.

No sabemos si Jesé está dispuesto a darle una segunda oportunidad a la relación sentimental con la madre de su tercer hijo, lo que sí parece claro es que ella no está dispuesta a perdonar a su ex.

