Salma Hayek: "Weinstein me amenazÃ³ con partirme las rodillas"

9 feb 2018

Hace un par de meses, Salma Hayek rompía su silencio en relación al caso Harvey Weinstein y aseguraba que el productor también había sido su "monstruo". Ahora, en una entrevista con Oprah Winfrey la actriz ha dado más detalles de su experiencia a las órdenes de Harvey en 'Frida'.

Concretamente ha hablado de la amenaza de violencia física que padeció. "Voy a romperte las rodillas", le habría dicho a una Salma que se negó a acceder a las prácticas de abuso de autoridad, con tintes sexuales, que ya narró en su entrevista con 'The New York Times'.

En aquella ocasión, contó cómo Harvey le habí apedido favores sexuales durante el tiempo que trabajaron juntos. "Él había dicho que sí. Poco sabía que sería mi turno de decir que no. No a abrirle la puerta a todas horas de la noche, hotel tras hotel, ubicación tras ubicación, donde aparecería inesperadamente, incluyendo un lugar donde estaba haciendo una película en la que ni siquiera estaba involucrado", relataba.

"No para darme una ducha con él. No para dejar que me vea tomar una ducha. No, dejar que me dé un masaje. No, dejar que un amigo suyo desnudo me dé un masaje. No, dejar que me dé sexo oral...", añadía.

Unas declaraciones muy fuertes con las que pretendía poner su granito de arena en la lucha que se ha iniciado en Hollywood contra el acoso y el abuso. Esa que se ha apoyado en las campañas Me Too y Time's Up -aquí, los detalles de en qué consiste-.

