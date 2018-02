Jamie Dornan se negó a protagonizar un desnudo integral en '50 sombras liberadas'

10 feb 2018

50 sombras liberadas' ya está en los cines. La esperada tercera entrega de la adaptación de la saga literaria llega a los cines para satisfacer a los millones de fans que esperaban con gran emoción conocer el desenlace de la historia entre Christian Grey Anastacia Steele.

Eran muchos los que esperaban ver completamente desnudo a Jaime Dornan, que interpreta a Christian Grey, en esta última entrega de la saga, pero parece que se quedarán con las ganas. En una entrevista para Elle, el actor asegura que se negó a protagonizar un desnudo integral para las escenas de la película.

"No sé si ya dije que no lo haría. Veréis mi culo bastante y eso realmente no me molesta. Veréis mucho las tetas de Dakota y enseñaría mis tetas, si las tuviera. Básicamente siempre he pensado: 'No necesitamos mostrar el resto si no es esencial para la historia'. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no estamos haciendo porno", ha asegurado el actor.

En '50 sombras liberadas' veremos la boda entre Christian Grey y Anastacia Steele. También seremos testigos de su accidentada luna de miel.

