Maxi Iglesias abandona el musical de 'El guardespaldas'

10 feb 2018

Maxi Iglesias no atraviesa por su mejor momento. El actor así lo ha manifestado en sus redes sociales donde explica los motivos por los que se ve obligado a abandonar su papel en el musical 'El Guardaespaldas'.

Con un emotivo mensaje, Iglesias ha publicado una foto con el texto de un comunicado donde asegura que hace unas semanas se lesionó la rodilla y que, a pesar de ello, decidió continuar con el espectáculo en las representaciones posteriores. Sin embargo, el popular actor ha tenido la mala suerte de volver a sufrir una caída por la que ha vuelto a hacerse daño en la misma zona.

"Me caí de nuevo haciéndome más daño y los médicos me obligan a apartarme durante un tiempo del musical, ya que el personaje requiere de unas exigencias físicas y movilidad concreta que, pese a mis ganas, no dispongo", comienza explicando Maxi Iglesias.

Sin una fecha fijada para su vuelta, el actor ha querido agradecer a sus compañeros de reparo y a sus seguidores el apoyo que ha recibido en este duro golpe. "Es una maravilla y un privlegio ver vuestra respuesta a lo que hacemos cada día. Gracias de verdad".

Una publicación compartida de Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) el Feb 9, 2018 at 11:40 PST

